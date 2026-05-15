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Hindi Newsबिजनेसचलते-चलते ₹4,79,62,07,50,000 की डील, UAE में सिर्फ 2 घंटे ठहरें PM, तेल से लेकर LPG संकट का इलाज खोज लिया !

चलते-चलते ₹4,79,62,07,50,000 की डील, UAE में सिर्फ 2 घंटे ठहरें PM, तेल से लेकर LPG संकट का इलाज खोज लिया !

PM Modi In UAE:  अपने पांच देशों के यात्रा के पहले पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE पहुंचे.अबूधाबी में उनकी ये यात्रा सिर्फ दो घंटों की रही, लेकिन इन दो घंटों में ही उन्होंने बड़ी डील साइन तक भारत के तेल संकट में राहत भर दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 15, 2026, 09:18 PM IST
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चलते-चलते ₹4,79,62,07,50,000 की डील, UAE में सिर्फ 2 घंटे ठहरें PM, तेल से लेकर LPG संकट का इलाज खोज लिया !

India UAE Deal: अपने पांच देशों के यात्रा के पहले पड़ाव में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE पहुंचे.अबूधाबी में उनकी ये यात्रा सिर्फ दो घंटों की रही, लेकिन इन दो घंटों में ही उन्होंने बड़ी डील साइन तक भारत के तेल संकट में राहत भर दी. पीएम मोदी की यूएई की ये यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन भारत के तेल भंडार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है.  

भारत-यूएई के बीच तेल की मेगा डील  

 यूएई के साथ भारत ने डील की है, जिसके मुताबिक यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगा. इस डील को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक समझौता है.  इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत यूएई भारत के SPR रिजर्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल करेगा. इसके साथ ही यूएई भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिज़र्व बनाने पर भी साथ काम होगा. इस डील से भारत की जमीन पर यूएई के तेल का बड़ा स्टॉक हमेशा मौजूद रहेगा. ये स्टॉक इतना बड़ा है कि भारत के महीनों की जरूरतों को मुश्किल वक्त में पूरा कर सकता है.  बता दें कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) कच्चे तेल का इमरजेंसी स्टॉक होता है, जिसे कोई भी देश  युद्ध, प्राकृतिक आपदा या ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने की स्थिति में इस्तेमाल करती है. 

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5 अरब डॉलर का निवेश

अपने 2 घंटे के दौरे में ही पीएम मोदी ने यूएई के साथ 5 अरब डॉलर की डील साइन कर ली. डिफेंस से लेकर LPG सप्लाई , तेल भंडारण जैसे कई बड़े समझौते हुए. यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करने की भी घोषणा की है. एमिरेट्स एनबीडी भारत के RBL बैंक नें 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी. अबू धाबी निवेश प्राधिकरण भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी. वहीं इंटनेषनल होल्डिंग कंपनी में 1 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. 
 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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