India-UK FTA Update: भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले तीन साल से चल रही लंबी और जटिल व्यापारिक बातचीत एक बड़े ऐतिहासिक फैसले के साथ मुकाम पर पहुंच गई है. दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए (FTA) को आधिकारिक तौर पर 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) नाम दिया गया है, आज (बुधवार से) से पूरी तरह लागू हो गया है. यूएई (UAE) और ऑस्ट्रेलिया के साथ किये गए समझौतों के बाद क‍िसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा और अहम व्यापारिक समझौता है. इस समझौते के लागू होने के बाद भारत में ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की, जिन और लग्जरी कारों की कीमत काफी कम होने की उम्मीद है.