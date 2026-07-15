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India-UK FTA: ब्र‍िटेन से डील...विलायती शराब से लेकर लग्‍जरी कारें तक सस्‍ती, देश के इन सेक्‍टर को म‍िलेगा बढ़ावा

India-UK FTA: भारत और ब्र‍िटेन के बीच हुआ एफटीए (FTA) आज यानी 15 जुलाई से लागू हो गया है. इसके बाद भारतीय बाजार में व‍िदेशी शराब से लेकर लग्‍जरी कारें तक सस्‍ती हो जाएंगी. इसके अलावा यह एग्रीमेंट देश के न‍िर्यात के ल‍िए फायदेमंद साब‍ित होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:37 PM IST
India-UK FTA: ब्र‍िटेन से डील...विलायती शराब से लेकर लग्‍जरी कारें तक सस्‍ती, देश के इन सेक्‍टर को म‍िलेगा बढ़ावा
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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