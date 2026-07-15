India-UK FTA Update: भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले तीन साल से चल रही लंबी और जटिल व्यापारिक बातचीत एक बड़े ऐतिहासिक फैसले के साथ मुकाम पर पहुंच गई है. दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए (FTA) को आधिकारिक तौर पर 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) नाम दिया गया है, आज (बुधवार से) से पूरी तरह लागू हो गया है. यूएई (UAE) और ऑस्ट्रेलिया के साथ किये गए समझौतों के बाद किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा और अहम व्यापारिक समझौता है. इस समझौते के लागू होने के बाद भारत में ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की, जिन और लग्जरी कारों की कीमत काफी कम होने की उम्मीद है.
यूके के साथ यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में से एक के दरवाजे खोल देगा. इससे रेडीमेड कपड़ों, जूतों, सीफूड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और ऑटो पार्ट्स के निर्यात को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा. आम उपभोक्ताओं को इस करार के कुछ फायदे तुरंत देखने के लिए मिलेंगे. व्यापारिक जगत के लिए इसके वास्तविक और बड़े फायदे अगले एक दशक के दौरान सामने आएंगे. आयात शुल्क में जैसे-जैसे गिरावट आएगी कंपनियां अपने निर्यात को आगे बढ़ाएंगी.
भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार किये जाने वाले हजारों प्रोडक्ट पर लगाए जाने वाले कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म करता है या उसमें भारी कटौती करता है. इसके साथ ही यह दोनों देशों के बीच बाजार तक पहुंच, विदेशी निवेश और सर्विस सेक्टर के नियमों को आसान बनाता है. सरकार की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार ब्रिटेन को किये जाने वाले भारत के 99 प्रतिशत निर्यात पर अब 'जीरो-ड्यूटी' यानी जीरो आयात शुल्क लगेगा. इसमें कपड़ा, चमड़े से बने फुटवियर, रत्न और आभूषण, समुद्री प्रोडक्ट, रसायन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल हैं.
बदले में भारत भी स्कॉच व्हिस्की, जिन और ऑटोमोबाइल समेत कई ब्रिटिश प्रोडक्ट को अपने आयात शुल्क में धीरे-धीरे कम करने पर सहमत हुआ है. जानकारों का मानना है कि इस ऐतिहासिक डील से आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ट्रेड में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी होगी.
दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट का पहला और सीधा असर उन भारतीय कस्टमर पर पड़ेगा, जो प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के शौकीन हैं. आइए जानते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत के घरेलू बाजार में कौन-कौन सी चीजें सस्ती होने जा रही हैं?
भारतीय ग्राहकों को इस करार से बड़ा और तुरंत दिखने वाला फायदा मिलेगा. मौजूदा समय में भारत ब्रिटेन से आयात होने वाली स्कॉच व्हिस्की और जिन पर 150 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगाता है. लेकिन एफटीए के तहत यह शुल्क घटकर 75 प्रतिशत रह जाएगा. अगले 10 साल के दौरान इसे धीरे-धीरे घटाकर महज 40 प्रतिशत पर लाया जाएगा. इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार इस कटौती के बाद ग्राहकों को कई प्रीमियम स्कॉच ब्रांड्स की रिटेल प्राइस में 5 से 10 प्रतिशत की कमी देखने को मिल सकती है.
ब्रिटेन में बनने वाली लग्जरी कारों पर भारत अब आयात शुल्क कम करेगा. मौजूदा समय में ब्रिटिश कारों के आयात पर 110 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है. एफटीए के तहत अगले 15 साल में इसे घटाकर केवल 10 प्रतिशत किया जाएगा. इसका बड़ा फायदा रोल्स- रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटले, मैकलेरन और जगुआर लैंड रोवर जैसी मशहूर ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियों को मिलेगा. भारत ने घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए पहले 5 साल के दौरान कम कीमत वाली ईवी (EV), हाइब्रिड और हाइड्रोजन व्हीकल को इस टैक्स कटौती से पूरी तरह बाहर रखा है.
मीडिया में सस्ते आयात और स्कॉच व्हिस्की की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस करार का असली फायदा भारत के निर्यातकों को मिलेगा. ब्रिटेन को होने वाले सभी भारतीय सामान को अब ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. इससे ग्लोबल मार्केट में भारतीय सामान उन देशों के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे, जिन्हें अभी भी ब्रिटेन में टैक्स देना पड़ता है. 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (GTRI) के एनालिसिस के अनुसार भारत के लिए उन क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं, जहां भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी मजबूत है. ब्रिटेन में उनकी डिमांड काफी है. इसके तहत इन प्रमुख सेक्टर को भारी फायदा देखने को मिलेगा-
रेडीमेड गारमेंट्स: भारत पहले से ही ब्रिटेन को 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा के कपड़ों का निर्यात करता है. वहां के कुल कपड़ा आयात में भारत की हिस्सेदारी 6 फीसदी है. टैक्स हटने के बाद भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स मौजूदा समय से ज्यादा निर्यात कर सकेंगे.
टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर: देश के कुल फुटवियर निर्यात का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अकेले ब्रिटेन जाता है. चमड़े और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की स्थिति पहले से ही मजबूत है. इस सेक्टर के टैक्स फ्री होने से निर्यात का ग्राफ बढ़ेगा.
प्रोसेस्ड फूड: रेडी-टू-ईट फूड, सॉस, बेकरी प्रोडक्ट और पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात में टैक्स घटने से बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी. हालांकि, इसके लिए निर्यातकों को ब्रिटेन के फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा.
सीफूड: ब्रिटेन के कुल सीफूड इम्पोर्ट में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा समय में 1 प्रतिशत से भी कम है. अगर भारतीय निर्यातक वहां के स्वच्छता और ट्रेसबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं तो इस सेक्टर में विस्तार की असीम संभावनाएं हैं.
ऑटोमोबाइल और पार्ट्स: ब्रिटेन सालाना 92 अरब डॉलर से ज्यादा के वाहनों का आयात करता है. इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 0.4 प्रतिशत है. टैक्स दरों में कटौती से भारतीय वाहन और पार्ट्स निर्माताओं के लिए रास्ते खुलेंगे.