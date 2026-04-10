India UK FTA: भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बहुत जल्द लागू होने वाला है. यह एग्रीमेंट के 1 मई 2026 तक लागू होने की उम्‍मीद है. इसके अलावा यूरोप के साथ इसी तरह का बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट 2026 के आख‍िर तक पूरा होने की संभावना है. इससे जुड़ी जानकारी टेक्सप्रोसिल के वाइस चेयरमैन रवि साम ने कोयंबटूर में एक मीट‍िंग के दौरान दी. इस दौरान केंद्रीय पीयूष गोयल भी मौजूद थे. रवि साम ने कहा, पूरा भरोसा है कि 1 मई के करीब ब्र‍िटेन के साथ क‍िया गया एफटीए लागू हो जाएगा. साल के आख‍िर तक यूरोप के साथ भी डील हो जाएगी. इन दोनों एग्रीमेंट के लागू होने से देश के निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खुल जाएगा.

उन्‍होंने बताया क‍ि पिछले कई साल से भारतीय निर्यातकों को UK और यूरोपीय मार्केट में टैरिफ और एंटी-डंपिंग ड्यूटी की वजह से काफी परेशानी हो रही थी. इन एग्रीमेंट से इस तरह की बाधाएं दूर होंगी. इसके साथ ही भारतीय सामान इन बाजारों में ज्यादा आसानी से बिक सकेगा. टेक्सटाइल इंडस्‍ट्री लंबे समय से वेस्‍टर्न मार्केट में टैरिफ के कारण ग‍िरावट का सामना कर रहा है. साम ने कहा कि नए FTA से न सिर्फ टेक्सटाइल, बल्कि कई इंडस्‍ट्री को राहत मिलेगी.

20 देशों के साथ चल रही बातचीत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मौजूदा समय में कम से कम 20 देशों के साथ व्यापार‍िक बातचीत कर रहा है. पिछले साढ़े तीन साल में भारत ने 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन किए हैं. इनकी वजह से 38 विकसित देशों में भारतीय सामान को तवज्‍जो म‍िल रही है. गोयल ने बताया कि भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC), यूरेशिया और इजरायल के साथ भी चर्चा कर रहा है.

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इन देशों पर कर रहा फोकस

उन्होंने बताया भारत का फोकस उन व‍िकस‍ित देशों पर है और उनके साथ ही FTA कर रहा है, जहां लोगों की परचेज‍िंग पावर ज्‍यादा है. इसके अलावा वहां की लोकल इंडस्ट्री भारतीय उत्पादों से सीधे मुकाबला नहीं करती. इससे भारतीय निर्यातकों को घरेलू बाजार में भी कॉम्‍पटीशन का सामना नहीं करना पड़ता. मंत्री ने कहा कि इन एग्रीमेंट के जर‍िये दुनिया के करीब दो-तिहाई व्यापार भारतीय कारोबार‍ियों के लिए खुल चुका है. इससे निर्यात में भारी इजाफा होने की संभावना है.