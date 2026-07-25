India-UK FTA: 2030 तक 7-10 लाख नई नौकरियां, इन 6 सेक्टर्स को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

India-UK FTA: भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है. उद्योग संगठन ASSOCHAM की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते के प्रभाव से वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 58 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 115 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसके साथ ही भारत में लगभग 7 से 10 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे खासतौर पर श्रम-प्रधान उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.
ASSOCHAM की स्टडी के मुताबिक, FTA का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है, जहां भारत पहले से मजबूत उत्पादन क्षमता रखता है. इनमें शामिल हैं-
टेक्सटाइल और गारमेंट्स
लेदर और फुटवियर
इंजीनियरिंग गुड्स
फार्मास्यूटिकल्स
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स
MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग)
रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर में निर्यात बढ़ने से MSME को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. इससे रोजगार सृजन की रफ्तार भी तेज हो सकती है.
ASSOCHAM के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा का कहना है कि इस समझौते का पूरा लाभ उठाने के लिए भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, सर्टिफिकेशन, ओरिजिन से जुड़े नियमों और सस्टेनेबिलिटी मानकों का पालन करना होगा. उनके मुताबिक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सप्लाई चेन और कारोबार करने में आसानी भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और बढ़ाएगी.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि FTA के तहत कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और डिजिटल ट्रेड से जुड़े कई प्रावधान शामिल किए गए हैं. इससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में लगने वाला समय और अनुपालन लागत कम होगी, जिससे कंपनियों के लिए कारोबार करना पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक होगा.
स्टडी के अनुसार, भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं. भारत के पास विशाल उपभोक्ता बाजार, युवा कार्यबल और मजबूत एमएसएमई नेटवर्क है, जबकि ब्रिटेन उन्नत तकनीक, नवाचार और उच्च मूल्य वाली सेवाओं में अग्रणी है. ऐसे में यह व्यापार समझौता निवेश, सप्लाई चेन, इनोवेशन और आर्थिक सहयोग को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है.