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India-UK FTA: 2030 तक 7-10 लाख नई नौकरियां, इन 6 सेक्टर्स को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे खासतौर पर श्रम-प्रधान उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:42 PM IST
India-UK FTA: 2030 तक 7-10 लाख नई नौकरियां, इन 6 सेक्टर्स को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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