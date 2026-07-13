/India-UK FTA: कपड़े, जूते, रत्न-आभूषण समेत इन सेक्टर्स पर जीरो टैरिफ, जानें किसे कितना होगा फायदा?

14 दौर की बातचीत, 3 साल के इंतजार और 2 देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के बाद ये डील अब लागू होने वाली है. मई 2021 में दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा था. दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी. 6 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UK के पीएम कीर स्टार्मर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एलान किया और 24 जुलाई 2025 को लंदन में दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए. 3 साल तक चली बातचीत के दौरान UK के 4 प्रधानमंत्री बदल गए. बोरिस जॉनसन के साथ जो बात शुरू हुई थी वो कीर स्टार्मर के नेतृत्व में पूरी हुई और संयोग देखिए कि समझौता लागू होने से कुछ दिन पहले कीर स्टार्मर ने भी इस्तीफा देने का एलान कर दिया है.