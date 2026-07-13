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India-UK FTA: कपड़े, जूते, रत्न-आभूषण समेत इन सेक्टर्स पर जीरो टैरिफ, जानें किसे कितना होगा फायदा?

अब भारत, ब्रिटेन के सामने एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है. इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार किस तरह बदल जाएगा. दोनों देशों को क्या फायदे होने वाले हैं. ये जानने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:23 PM IST
India-UK FTA: कपड़े, जूते, रत्न-आभूषण समेत इन सेक्टर्स पर जीरो टैरिफ, जानें किसे कितना होगा फायदा?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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