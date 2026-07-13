/India-UK FTA: कपड़े, जूते, रत्न-आभूषण समेत इन सेक्टर्स पर जीरो टैरिफ, जानें किसे कितना होगा फायदा?

India-UK FTA: भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के लागू होने में अब बस 30 घंटे का इंतजार है. अपने तय समय के मुताबिक यानी 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये समझौता लागू हो जाएगा. एक दौर वो था जब भारत अपनी ही धरती पर अंग्रेजों को अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देने को मजबूर था. लेकिन अब भारत, ब्रिटेन के सामने एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है. इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार किस तरह बदल जाएगा. दोनों देशों को क्या फायदे होने वाले हैं. ये जानने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए.
भारत और UK के बीच जो व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है, उसका तकनीकी नाम कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है. ये समझौता दो देश आपस में आसानी से कारोबार करने के लिए करते हैं. व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं. इसका मुख्य मकसद है दोनों देशों के बीच जीरो या बहुत कम टैक्स के साथ व्यापार करना. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद भारत के 99% सामानों को UK में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा. वहीं, UK के 99% सामान 3% के औसत टैरिफ पर आयात होंगे.
14 दौर की बातचीत, 3 साल के इंतजार और 2 देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के बाद ये डील अब लागू होने वाली है. मई 2021 में दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा था. दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी. 6 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UK के पीएम कीर स्टार्मर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एलान किया और 24 जुलाई 2025 को लंदन में दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए. 3 साल तक चली बातचीत के दौरान UK के 4 प्रधानमंत्री बदल गए. बोरिस जॉनसन के साथ जो बात शुरू हुई थी वो कीर स्टार्मर के नेतृत्व में पूरी हुई और संयोग देखिए कि समझौता लागू होने से कुछ दिन पहले कीर स्टार्मर ने भी इस्तीफा देने का एलान कर दिया है.
2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत और UK के बीच द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर था. इसमें भारत का निर्यात करीब 34 अरब डॉलर था, जबकि इंग्लैंड का निर्यात करीब 22 अरब डॉलर यानी भारत करीब 12 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस की स्थिति में था. लेकिन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का आधिकारिक लक्ष्य रखा है. इस तरह समझौता लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में सालाना 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.
समझौता लागू होने के बाद UK में भारतीय कपड़े, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान और दवाइयों पर जीरो टैरिफ लागू हो जाएगा. इससे भारतीय सामान वहां सस्ते हो जाएंगे जिससे उनकी मांग में बढ़ोतरी होगी. वहां से जब नए ऑर्डर भारतीय निर्यातकों को मिलेंगे तो भारत में उत्पादन बढ़ाना होगा. इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
इसके अलावा भारत की IT कंपनियों और वहां काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा. अमेरिका के बाद UK, भारत की IT सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है. भारत के कुल IT निर्यात में UK की हिस्सेदारी 17% है. समझौते के तहत अब UK में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल को वहां सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा इससे 75,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को लाभ मिलेगा.
UK में प्रोजेक्ट के लिए अपने कर्मचारियों को भेजने वाली 900 से ज्यादा भारतीय IT कंपनियों को हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. इससे UK के बाजार में काम करना भारतीय कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होगा. इनमें डेयरी प्रोडक्ट, अनाज और दाल, खाद्य तेल और तिलहन के साथ-साथ सेब और कुछ सब्ज़ियां शामिल हैं. यानी किसानों को राहत दी गई है.
अगर इन उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया गया तो UK का सस्ता सामान हमारे बाजार में आ जाएगा जिससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा. यूरोपीय देशों के डेयरी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं जो हमारे छोटे किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. यही वजह है कि भारत लगभग सभी ट्रेड डील में किसानों की आमदनी सुरक्षित रखने के लिए ये प्रावधान रखता है.
इस ट्रेड डील में ब्रिटेन को भी फायदा है. ब्रिटेन से आयात होने वाली हाईटेक मशीनरी, मेडिकल उपकरण, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल पार्ट और लग्जरी कारों पर अब टैक्स कम लगेगा यानी ब्रिटेन के आयात का विस्तार होगा. इस तरह ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है.
भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं. इनमें UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं. कुल मिलाकर भारत ने 9 व्यापार समझौतों के जरिए 38 देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं.