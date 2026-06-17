टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट को मिलेगी बड़ी उड़ान; 15 जुलाई से लागू होगा भारत-UK FTA

फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 99.7% टैरिफ लाइनों पर शुल्क शून्य कर दिया गया है. ये पहले 70% तक था. इससे अंगूर, बेकरी उत्पाद, मेवे और सॉस जैसे कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा मिलेगा. भारत को उम्मीद है कि इस समझौते की मदद से 2030 तक ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर से बढ़कर दोगुना हो जाएगा. दूसरी ओर, भारत ब्रिटिश उत्पादों पर औसत शुल्क को 15% से घटाकर 3% करेगा. ब्रिटेन का अनुमान है कि इससे 2040 तक भारत को उसका निर्यात लगभग 60% बढ़ेगा, जो 15.7 अरब पाउंड के अतिरिक्त निर्यात के बराबर होगा.