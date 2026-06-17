टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट को मिलेगी बड़ी उड़ान; 15 जुलाई से लागू होगा भारत-UK FTA

India-UK FTA : भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 15 जुलाई से लागू होगा. इसके बाद भारतीय सामान को ब्रिटेन के बाजार में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क (ड्यूटी) के बेचने की सुविधा मिलेगी. इससे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में तेजी आने और भारतीय कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. एक्सपर्ट का मानना है कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.
ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच चल रहे G7 Summit के इतर हुई बातचीत के बाद की गई.
FTA के तहत भारत से यूके जाने वाले अधिकांश प्रोडक्ट्स पर शुल्क खत्म या बेहद कम हो जाएगा. ये समझौता ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्यात को और गति दे सकता है. वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर 12.4% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच चल रहे G7 Summit के इतर हुई बातचीत के बाद की गई.
ये घोषणा व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. भारत और ब्रिटेन ने इस समझौते पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए थे. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है. ब्रिटिश सरकार ने 17 जून को जारी बयान में कहा, '4.8 अरब पाउंड मूल्य वाले ऐतिहासिक UK-भारत व्यापार समझौते को अगले महीने लागू करने की तैयारी शुरू की जाए.'
सरकार ने बताया कि व्यवसायों के पास समझौते के लागू होने से पहले तैयारी के लिए 28 दिन हैं. जुलाई के मध्य से कंपनियां रियायती व्यापार शर्तों का लाभ उठा सकेंगी. FY26 में भारत का ब्रिटेन को निर्यात 7.6% घटकर 13.44 अरब डॉलर रह गया था, जबकि ब्रिटेन से आयात 36.1% बढ़कर 11.7 अरब डॉलर हो गया था. ये 2021 के बाद भारत का छठा बड़ा व्यापार समझौता है. इससे पहले भारत मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ओमान के साथ समझौते कर चुका है.
भारत से ब्रिटेन को प्रमुख निर्यात में रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. वहीं, ब्रिटेन से भारत में कीमती धातुएं, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, एयरोस्पेस उत्पाद, रसायन, मेडिकल डिवाइस और स्कॉच व्हिस्की का आयात होता है.
CETA के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौने और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में शून्य शुल्क के साथ एंट्री मिलेगी.
समुद्री उत्पादों पर 20% तक का शुल्क खत्म
टेक्सटाइल और परिधान पर 12% शुल्क समाप्त
केमिकल्स पर 8% शुल्क खत्म
बेस मेटल्स पर 10% शुल्क हटाया जाएगा
ब्रिटेन लेदर उत्पादों पर 16% तक का शुल्क समाप्त करेगा, जिससे भारत अगले 1-2 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 5% अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है. इससे 900 मिलियन डॉलर से अधिक के लेदर और फुटवियर निर्यात का रास्ता खुलेगा. ब्रिटेन ने भारतीय चाय, इंस्टेंट कॉफी और मसालों पर भी शुल्क समाप्त कर दिया है. वहीं स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और इन्वर्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 99.7% टैरिफ लाइनों पर शुल्क शून्य कर दिया गया है. ये पहले 70% तक था. इससे अंगूर, बेकरी उत्पाद, मेवे और सॉस जैसे कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा मिलेगा. भारत को उम्मीद है कि इस समझौते की मदद से 2030 तक ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 56 अरब डॉलर से बढ़कर दोगुना हो जाएगा. दूसरी ओर, भारत ब्रिटिश उत्पादों पर औसत शुल्क को 15% से घटाकर 3% करेगा. ब्रिटेन का अनुमान है कि इससे 2040 तक भारत को उसका निर्यात लगभग 60% बढ़ेगा, जो 15.7 अरब पाउंड के अतिरिक्त निर्यात के बराबर होगा.
स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% किया जाएगा
अगले 10 वर्षों में यह और घटकर 40% रह जाएगा
ऑटोमोबाइल पर शुल्क 110% से घटाकर कोटा प्रणाली के तहत 10% तक लाया जाएगा
भारत ब्रिटिश एयरोस्पेस उत्पादों पर 11% तक के शुल्क को समाप्त करेगा, जबकि इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर 22% तक के शुल्क में कटौती या समाप्ति की जाएगी. मेडिकल डिवाइस पर वर्तमान 8.25% से 13.75% तक के शुल्क को अगले दशक में या तो खत्म किया जाएगा या आधा कर दिया जाएगा. भारत ने डेयरी और चीज जैसे संवेदनशील उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखने में सफलता हासिल की है.
FTA के साथ लागू होने वाले यूके-इंडिया डबल कॉन्ट्रिब्यूशन्स कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत भारत में काम करने जाने वाले ब्रिटिश नागरिक 60 महीने तक ब्रिटेन की स्टेट पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी बनाए रख सकेंगे. पहले ये अवधि 36 महीने थी.