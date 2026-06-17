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टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट को मिलेगी बड़ी उड़ान; 15 जुलाई से लागू होगा भारत-UK FTA

ये समझौता ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्यात को और गति दे सकता है. वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के पहले दो महीनों में सालाना आधार पर 12.4% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:36 PM IST
टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट को मिलेगी बड़ी उड़ान; 15 जुलाई से लागू होगा भारत-UK FTA
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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