India-UK FTA: लंदन में इस हफ्ते हुई अंतिम दौर की बातचीत के बाद भारत और ब्रिटेन (UK) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का ऐलान कर दिया. दोनों देशों के बीच हुई डील 15 जुलाई से लागू होगी. भारत और यूके ने स्टील व्यापार की शर्तों को लेकर मतभेदों को सुलझा लिया है. इसी कारण एग्रीमेंट लागू करने में देरी हो रही थी. दोनों देशों के बीच एफटीए (FTA) साइन होने के बाद एक साल से भी कम समय में इसे लागू किया जा रहा है. ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेड डिपार्टमेंट के अनुसार दोनों देशों की कंपनियों के बीच एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 26 दिन का समय बचा है. 15 जुलाई से नए नियमों के तहत व्यापार किया जाएगा. दोनों देशों के बीच हुई डील से भारतीय बाजार में रेंज रोवर कार से लेकर स्कॉच व्हिस्की तक सस्ती हो जाएगी.
इस ऐतिहासिक समझौते को हकीकत में बदलने के लिए तीन साल से भी ज्यादा का समय लगा है. कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के ट्रेड मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 24 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चेकर्स एस्टेट में इस पर साइन किये थे. इस डील पर साइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए थे. पीएम मोदी ने फ्रांस के एवियां में जी7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) से इतन ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) से मुलाकात के बाद कहा कि यह एग्रीमेंट हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा.
कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सर्विस कैपेसिटी और जमीनी लेवल के प्रोडक्शन को दुनिया के प्रमुख कंज्यूमर मार्केट में से एक (यूके) से सीधे जोड़ेगा. डील का फायदा आने वाले समय में दोनों ही देशों को मिलेगा. ब्रिटिश सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 2.7 लाख करोड़ की भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लॉन्ग टर्म की बात करें तो इससे ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना करीब 51,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा.
स्कॉच व्हिस्की और वाइन: स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाली 150% ड्यूटी पहले दिन से घटकर 75% हो जाएगी. अगले 10 साल में यह घटकर महज 40% रह जाएगी.
ब्रिटिश कारें और ऑटो पार्ट्स: ब्रिटेन से पूरी तरह निर्मित (CBU) महंगी कारों के आयात पर भारत 60% से 100% तक टैक्स लेता है. लेकिन अब यह घटकर सीधे 10% रह जाएगा. इसके बाद रेंज रोवर कार की कीमत 40 लाख रुपये तक कम हो जाएगी.
चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और प्रोसेस्ड फूड: ब्रिटेन की फेमस चॉकलेट्स, बिस्कुट, चीज और अन्य फूड आइटम्स पर आयात शुल्क कम किया जाएगा. जिससे इन प्रोडक्ट के दाम भी कम हो जाएंगे.
प्रीमियम ब्रिटिश सेब, फल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट: ब्रिटेन से आने वाले कुछ विशेष फल (जैसे सेब) और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ कम किया जाएगा.
मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल्स: ब्रिटेन से आयात होने वाले मेडिकल इक्युपमेंट (Medical Equipment) और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम होगी.
कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स: अभी ब्रिटेन, भारत से आने वाले कपड़ों और टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 12% का आयात शुल्क लगता है. नए करार के तहत इसे जीरो (0%) कर दिया जाएगा. इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री (MSMEs) को बड़ा फायदा मिलेगा.
चमड़ा और फुटवियर: भारतीय लेदर प्रोडक्ट्स, जूतों और चप्पलों पर ब्रिटेन में लगने वाली 16% तक की ड्यूटी पूरी तरह हटा दी जाएगी.
सी-फूड और मरीन प्रोडक्ट्स: भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले झींगा, मछली और अन्य मरीन प्रोडक्ट्स पर 21.5% तक का टैक्स लगता है. इसे अब एग्रीमेंट के तहत जीरो (0%) कर दिया जाएगा.
रत्न और आभूषण: भारत से ब्रिटेन को निर्यात किये जाने वाले सोना, चांदी, हीरे और अन्य आभूषण पर लगने वाली 4% की कस्टम ड्यूटी को भी जीरो कर दिया गया है.
ब्रिटिश सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया कि इस एग्रीमेंट के लागू होते ही पहले साल में यूके से भारत को होने वाले निर्यात पर करीब 3,400 करोड़ की टैक्स छूट मिलेगी. यह 10 साल बाद बढ़कर 7,650 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच जाएगी. एफटीए (FTA) में कामकाजी पेशेवरों के लिए 'सोशल सिक्योरिटी' से जुड़ा बड़ा प्रावधान शामिल किया गया है. काम को लेकर यूके से भारत आने वाले या भारत से यूके जाने वाले नौकरीपेशा के लिए बिना सोशल सिक्योरिटी टैक्स चुकाए NIC जारी रखने की अवधि को 36 महीने से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है.