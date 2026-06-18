India-UK FTA: लंदन में इस हफ्ते हुई अंतिम दौर की बातचीत के बाद भारत और ब्रिटेन (UK) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का ऐलान कर द‍िया. दोनों देशों के बीच हुई डील 15 जुलाई से लागू होगी. भारत और यूके ने स्टील व्यापार की शर्तों को लेकर मतभेदों को सुलझा ल‍िया है. इसी कारण एग्रीमेंट लागू करने में देरी हो रही थी. दोनों देशों के बीच एफटीए (FTA) साइन होने के बाद एक साल से भी कम समय में इसे लागू क‍िया जा रहा है. ब्र‍िटेन के बिजनेस एंड ट्रेड ड‍िपार्टमेंट के अनुसार दोनों देशों की कंपन‍ियों के बीच एग्रीमेंट को लागू करने के ल‍िए 26 द‍िन का समय बचा है. 15 जुलाई से नए नियमों के तहत व्‍यापार क‍िया जाएगा. दोनों देशों के बीच हुई डील से भारतीय बाजार में रेंज रोवर कार से लेकर स्कॉच व्हिस्की तक सस्‍ती हो जाएगी.