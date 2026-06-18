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भारत-ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू होगा FTA, स्कॉच व्हिस्की से लेकर लग्‍जरी कारें तक... और क्‍या-क्‍या होगा सस्‍ता?

India-UK Trade Deal: भारत और ब्र‍िटेन के बीच हुई ट्रेड डील पर अब साइन हो गए हैं. दोनों देशों के बीच हुआ यह एग्रीमेंट एक साल से भी कम समय में लागू क‍िया जा रहा है. आने वाली 15 जुलाई से एग्रीमेंट के तहत क‍िये गए फैसले लागू हो जाएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:07 AM IST
भारत-ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू होगा FTA, स्कॉच व्हिस्की से लेकर लग्‍जरी कारें तक... और क्‍या-क्‍या होगा सस्‍ता?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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