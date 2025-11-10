Advertisement
रोजगार के मोर्चे पर राहत, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी ने बनाया रिकॉर्ड, बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5.2% पर आई

सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 57.7 प्रतिशत हो गया है. ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से खरीफ सीजन की कृषि गतिविधियों के कारण हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:02 PM IST
रोजगार के मोर्चे पर राहत, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी ने बनाया रिकॉर्ड, बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5.2% पर आई

September 2025 Unemployment Rate :  देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) जुलाई–सितंबर 2025 तिमाही में घटकर 5.2 प्रतिशत पर आ गई है. इससे पहले अप्रैल–जून 2025 की तिमाही में ये दर 5.4 प्रतिशत थी. सोमवार को सांख्यिकी मंत्रालय (Ministry of Statistics) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई.

ग्रामीण रोजगार में बढ़ोतरी

सांख्यिकी मंत्रालय  के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 57.7 प्रतिशत हो गया है. ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से खरीफ सीजन की कृषि गतिविधियों के कारण हुई है.

शहरी क्षेत्रों में भी सुधार

शहरी इलाकों में टर्शियरी सेक्टर (tertiary sector) में कार्यरत श्रमिकों का हिस्सा भी 61.7 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया है, जो रोजगार के स्तर में सुधार को दर्शाता है. नियमित वेतनभोगी (regular wage employees) कर्मचारियों की हिस्सेदारी भी 49.4 प्रतिशत से बढ़कर 49.8 प्रतिशत तक पहुंची है.

स्वरोजगार में इजाफा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार (self-employment) में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है. ये हिस्सा अप्रैल–जून की तिमाही में 60.7 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई–सितंबर में 62.8 प्रतिशत हो गया है.

महिलाओं की रोजगार भागीदारी में बढ़ोतरी

महिलाओं की वर्कर-पॉपुलेशन रेशियो (WPR) और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) दोनों में सुधार देखा गया है. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 33.4 प्रतिशत से बढ़कर 33.7 प्रतिशत हो गई है. साथ ही, सभी क्षेत्रों ग्रामीण और शहरी स्तर पर महिला रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

रोजगार में निरंतर सुधार

देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) अप्रैल–जून में 55 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई–सितंबर में 55.1 प्रतिशत हो गया है. वहीं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR) भी 52 प्रतिशत से बढ़कर 52.2 प्रतिशत तक पहुंचा है. आंकड़ों के मुताबिक, रोजगार में सुधार की ये प्रवृत्ति लगातार तीसरी तिमाही तक बनी रही है. सितंबर 2025 में LFPR 55.3 प्रतिशत के साथ पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

September 2025 Unemployment Rate

