Advertisement
trendingNow13041947
Hindi Newsबिजनेसग्रोथ की रफ्तार का असर, आर्थिक राहत की झलक, बेरोजगारी 8 महीने के निचले स्तर पहुंची

ग्रोथ की रफ्तार का असर, आर्थिक राहत की झलक, बेरोजगारी 8 महीने के निचले स्तर पहुंची

15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) नवंबर में बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया है. ये अप्रैल के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रोथ की रफ्तार का असर, आर्थिक राहत की झलक, बेरोजगारी 8 महीने के निचले स्तर पहुंची

India's unemployment rate : नवंबर में भारत में बेरोजगारी दर आठ महीने के निचले स्तर पर 4.7 प्रतिशत पर आ गई है. ये अक्टूबर में 5.2 प्रतिशत थी. 15 दिसंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों में बात देखने को मिली है. ये गिरावट सभी सेक्टर में देखी गई है. ग्रामीण बेरोजगारी कम होकर 3.9 प्रतिशत हो गई है. ये अप्रैल के बाद से सबसे निचला स्तर है, जबकि शहरी बेरोजगारी गिरकर 6.5 प्रतिशत हो गई है. ये इस साल की शुरुआत में दर्ज किए गए सबसे निचले स्तर के बराबर है.

क्यों घटी बेरोजगारी दर?

ऐसा मजबूत ग्रामीण रोजगार और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण लेबर मार्केट की स्थितियों में सुधार की वजह से हुआ है. नौकरी की स्थितियों में सुधार के साथ-साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा

15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) नवंबर में बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया है. ये अप्रैल के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है. ये बढ़ोतरी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में हुई है. यहां पार्टिसिपेशन लगातार मजबूत हो रहा है जबकि शहरी LFPR पांच महीने के निचले स्तर 50.4 प्रतिशत पर आ गया है.

यह भी पढ़ें : क्या 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी वाला नियम लागू होगा, लेबर मिनिस्ट्री ने क्या कहा?

महिलाओं की भागीदारी 

महिलाओं की भागीदारी ने लेबर मार्केट की बेहतर होती तस्वीर को सहारा देना जारी रखा है. नवंबर में महिलाओं का LFPR बढ़कर 35.1 प्रतिशत हो गया, जिससे जून में शुरू हुआ लगातार ऊपर की ओर जाने वाला ट्रेंड जारी है. ये बढ़ोतरी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा थी, जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी में अधिक बदलाव नहीं हुआ है.

रोजगार की संभावनाओं में सुधार

युवाओं में बेरोजगारी भी कम हुई. अक्टूबर में 14.9 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 14.1 प्रतिशत हो गई है जिससे रोजगार की संभावनाओं में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. बेरोजगारी में यह कमी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम समय पर आई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरी तिमाही में ग्रोथ में संभावित गिरावट का संकेत दिया है. मजबूत लेबर मार्केट कम समय में धीमी आर्थिक गति के असर को कम करने में मदद कर सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

indiaunemployment rate

Trending news

MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम अटैक केस में 8 महीने बाद NIA ने दाखिल की चार्जशीट, क्या हुए खुलासे?
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
egg
एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब नमक्कल में अंडों की रिकॉर्ड तोड़ क्यों बढ़ गई कीमतें?
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
Delhi pollution
'सुनवाई में VC के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार
Pune
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार