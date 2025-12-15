ग्रोथ की रफ्तार का असर, आर्थिक राहत की झलक, बेरोजगारी 8 महीने के निचले स्तर पहुंची

India's unemployment rate : नवंबर में भारत में बेरोजगारी दर आठ महीने के निचले स्तर पर 4.7 प्रतिशत पर आ गई है. ये अक्टूबर में 5.2 प्रतिशत थी. 15 दिसंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों में बात देखने को मिली है. ये गिरावट सभी सेक्टर में देखी गई है. ग्रामीण बेरोजगारी कम होकर 3.9 प्रतिशत हो गई है. ये अप्रैल के बाद से सबसे निचला स्तर है, जबकि शहरी बेरोजगारी गिरकर 6.5 प्रतिशत हो गई है. ये इस साल की शुरुआत में दर्ज किए गए सबसे निचले स्तर के बराबर है.

क्यों घटी बेरोजगारी दर?

ऐसा मजबूत ग्रामीण रोजगार और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण लेबर मार्केट की स्थितियों में सुधार की वजह से हुआ है. नौकरी की स्थितियों में सुधार के साथ-साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है.

शहरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा

15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) नवंबर में बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया है. ये अप्रैल के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है. ये बढ़ोतरी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में हुई है. यहां पार्टिसिपेशन लगातार मजबूत हो रहा है जबकि शहरी LFPR पांच महीने के निचले स्तर 50.4 प्रतिशत पर आ गया है.

महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं की भागीदारी ने लेबर मार्केट की बेहतर होती तस्वीर को सहारा देना जारी रखा है. नवंबर में महिलाओं का LFPR बढ़कर 35.1 प्रतिशत हो गया, जिससे जून में शुरू हुआ लगातार ऊपर की ओर जाने वाला ट्रेंड जारी है. ये बढ़ोतरी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा थी, जबकि शहरी महिलाओं की भागीदारी में अधिक बदलाव नहीं हुआ है.

रोजगार की संभावनाओं में सुधार

युवाओं में बेरोजगारी भी कम हुई. अक्टूबर में 14.9 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 14.1 प्रतिशत हो गई है जिससे रोजगार की संभावनाओं में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. बेरोजगारी में यह कमी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम समय पर आई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरी तिमाही में ग्रोथ में संभावित गिरावट का संकेत दिया है. मजबूत लेबर मार्केट कम समय में धीमी आर्थिक गति के असर को कम करने में मदद कर सकता है.