किचन से लेकर डिफेंस तक डील पर डील कर रहे ट्रंप पर असली समझौते पर चुप्पी साधे, भारत ने तो कर दिया अमेरिका कब करेगा ऐलान ?

India US Defence Deal: टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने लगे हैं. अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीद के चलते 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया. ट्रेड डील को बीच में रोक दिया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल पर भारत से नाराज दिखे. अतिरिक्त टैरिफ भी उसी का नतीजा था. अब जब कि भारत की ओर से रूसी तेलों की खरीद कम की जा रही है, इस संबंध में भी बदलाव देखने को मिल रहा है.

भारत और अमेरिका से बीच ताबड़तोड़ डील

भारत ने अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ा दी है. ग्‍लोबल रियल टाइम डाटा और एनालिटिक्‍स सर्विसेज कंपनी केप्‍लर के मुताबिक भारत में अमेरिकी कच्चे तेल का आयात 5,40,000 बैरल प्रति दिन बढ़ गया है. अक्टूबर में यह 5,75,000 बीपीडी तक पहुंच गया है. इतना ही नहीं भारत ने अमेरिका के साथ मेगा एलपीजी डील की है. टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका ने पहली डील साइन कर ली. इसके बाद भारत अमेरिका से करीब 2.2 मिलियन टन (MTPA) LPG खरीदेगा. बात इतने पर नहीं रुकी, अब भारत ने अमेरिका के साथ मेगा डिफेंस डील कर ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की अमेरिका साथ डिफेंड डील भी फाइनल

तेल और गैस के बाद भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील भी साइन कर ली है. जिसके तहत भारत अमेरिका से Javelin मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया है. इसके तहत भारत और अमेरिका के बीच 93 मिलियन डॉलर की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दी है.इस डील के बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि दोनों देशों के बीच जिस समझौते का इंतजार सबको है, वो तब साइन होगा. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील कब पूरी होगी. जिस डील के ट्रंप ने टैरिफ विवाद के चलते बीच में रोक दिया, वो डील कब साइन होगी.

कब होगी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सबको इंतजार है. रूसी तेल की खरीद कम हो गई, अमेरिका से तेल और गैस के बाद अब डिफेंस का बड़ा समझौता हो गया, लेकिन ट्रेड डील पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है. अमेरिका की ओर से न तो भारत पर से अतिरिक्त टैरिफ हटाया जा रहा है और न ही ट्रेड डील साइन किया जा रहा है. लोगों को बस इंतजार है कि अब ट्रंप भारत पर 25 फीसदी टैरिफ हटाने का ऐलान करेंगे. जो फुर्ती उन्होंने चीन 10 फीसदी टैरिफ कम करने में दिखाया था, वो जल्दीबाजी भारत के साथ क्यों नहीं दिखा पा रहा है.