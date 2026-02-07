Advertisement
US में एग्रो, सिल्क, दवाइयों और मसालों पर 0% टैरिफ...ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बयान

भारत डिस्टिल्ड ग्रेन सॉल्युबल्स, वाइन और स्पिरिट्स, पिस्ता, अखरोट, बादाम और दालों जैसी चींजों पर टैरिफ कम करने वाला है. जबकि अमेरिका कृषि और रेशम एक्सपोर्ट पर 'जीरो टैरिफ' की इजाजत देगा. ये ऐतिहासिक ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलकर की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:14 PM IST
India US Trade Deal :  शनिवार को अमेरिका और भारत ने ऐतिहासिक ट्रेड डील पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है. इसमें ट्रेड एग्रीमेंट की मुख्य शर्तों पर जोर दिया गया. ये ऐतिहासिक समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत का नतीजा है. नए समझौते के तहत, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कृषि और खाद्य उत्पादों के एक बड़े समूह पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा. जबकि अमेरिका भारतीय निर्यात पर 18% की रेसिप्रोकल टैरिफ दर लागू करेगा.

भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम होगा

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते से कई भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम होगा. इसमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक रसायन, घर की सजावट का सामान, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं. अमेरिका जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जों सहित कई तरह के सामानों पर पारस्परिक टैरिफ हटा देगा.

भारत डिस्टिल्ड ग्रेन सॉल्युबल्स, वाइन और स्पिरिट्स, पिस्ता, अखरोट, बादाम और दालों जैसी चींजों पर टैरिफ कम करने वाला है. जबकि अमेरिका कृषि और रेशम एक्सपोर्ट पर 'जीरो टैरिफ' की इजाजत देगा. ये ऐतिहासिक ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलकर की है. दूसरी ओर, अमेरिका को खाद्य और कृषि उत्पादों सहित कई क्षेत्रों में अपने निर्यात पर शून्य टैरिफ मिलेगा. इसमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, पेड़ के मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट शामिल हैं.

500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हर साल 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना लक्ष्य था. आज का दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि कई वस्तुएं हैं जिन पर अमेरिका को माल भेजने पर शून्य टैरिफ लगेगा. उदाहरण के लिए रत्नों और हीरों पर शून्य टैरिफ लागू होगा. इसके अलावा भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने वाले औषधीय उत्पादों पर भी शून्य टैरिफ लगेगा. भारत से अमेरिका को बड़ी संख्या में निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन पर भी शून्य टैरिफ जारी रहेगा.

 

शून्य टैरिफ जारी रहेगा

पीयूष गोयल ने कहा कि इस डील में हमारे किसानों के हितों की रक्षा की गई है. डेयरी क्षेत्र के हितों का भी ध्यान रखा गया है. अठारह प्रतिशत हमारे सभी पड़ोसी देशों और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा लगाए गए शुल्कों से कम है और इससे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत फायदा होगा.

'कुछ लोग किसानों के हितों के खिलाफ हैं'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ हैं. उन्हें किसानों के हितों की कोई चिंता नहीं है. वे देश की जनता को गुमराह करते हैं. वे यह देखकर हैरान हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो देश के किसानों के हितों के खिलाफ हो.

