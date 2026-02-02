Advertisement
trendingNow13095921
Hindi Newsबिजनेसजब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ काम..., US टैरिफ 18% होने पर क्या बोले PM मोदी?

'जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ काम...', US टैरिफ 18% होने पर क्या बोले PM मोदी?

PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ काम...', US टैरिफ 18% होने पर क्या बोले PM मोदी?

India-US talks on Tariffs  : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की पुष्टि की और उसका स्वागत किया है. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं.

शनिवार 31 जनवरी को ट्रंप ने दावा किया कि भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना शुरू करेगा और उन्होंने कहा कि इस कदम से रूसी तेल सप्लाई के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद मिलेगी. भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

PM मोदी ने ये भी कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं. इस डील की घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर बात की. जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं. 

 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खास बात 

  • भारत पर टैरिफ घटाकर 18%

  • ट्रम्प ने कहा है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ घटाकर 0% कर देगा

  • ट्रम्प ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा

  • ट्रम्प ने कहा है कि भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर, कोयला खरीदने का वादा किया है

  • नई टैरिफ दर तुरंत लागू होगी

ये  डील भारत और EU द्वारा 'सभी ट्रेड डील की जननी' कहे जाने वाले एक बड़े ट्रेड डील की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है. जबकि यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक ब्लॉक के तौर पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अमेरिका अभी भी अकेला सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-US talks on Tariffs

Trending news

क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..