'जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं साथ काम...', US टैरिफ 18% होने पर क्या बोले PM मोदी?

India-US talks on Tariffs : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की पुष्टि की और उसका स्वागत किया है. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं.

शनिवार 31 जनवरी को ट्रंप ने दावा किया कि भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना शुरू करेगा और उन्होंने कहा कि इस कदम से रूसी तेल सप्लाई के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद मिलेगी. भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

PM मोदी ने ये भी कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं. इस डील की घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई बातों पर बात की. जिसमें व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करना शामिल है. वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खास बात

भारत पर टैरिफ घटाकर 18%

ट्रम्प ने कहा है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ घटाकर 0% कर देगा

ट्रम्प ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा

ट्रम्प ने कहा है कि भारत ने अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी, टेक, एग्रीकल्चर, कोयला खरीदने का वादा किया है

नई टैरिफ दर तुरंत लागू होगी

ये डील भारत और EU द्वारा 'सभी ट्रेड डील की जननी' कहे जाने वाले एक बड़े ट्रेड डील की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है. जबकि यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक ब्लॉक के तौर पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. अमेरिका अभी भी अकेला सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है.