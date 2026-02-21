Zero Duty for Indian Goods: IEEPA के तहत लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट की तहत से गलत करार दिया गया है. इसके बाद अब भारतीय सामान पर जीरो ड्यूटी से जुड़ा रास्ता साफ हो गया है.
US Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मसले पर बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है. 20 फरवरी को आया यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया. अपने फैसले में अमेरिकी अदालत की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का मिस यूज किया है. यह कानून नेशनल इमरजेंसी में कुछ आर्थिक लेन-देन को कंट्रोल करने की इजाजत देता है. लेकिन सभी देशों पर टैरिफ लगाने की नहीं. क्या इस फैसले का असर भारतीय सामान पर जीरो टैरिफ लगाने से जुड़ा है?
अदालत की तरफ से साफ कहा गया कि अमेरिकी संविधान के तहत टैरिफ लगाने का हक केवल कांग्रेस यानी वहां की संसद को है, न कि राष्ट्रपति को. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें लिबरल जस्टिस के साथ दो कंजरवेटिव जस्टिस नील गोरसच और एमी कोनी बैरेट भी शामिल रहे. तीन जस्टिस अलिटो, थॉमस और कवानॉ ने फैसले को लेकर असहमति जताई. राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल 2025 में देश के व्यापार घाटे और अन्य मामलों को नेशनल इमरजेंसी बताकर कई देशों पर रिसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की थी.
इसके बाद ट्रंप की तरफ से भारत पर पहले 26 प्रतिशत, बाद में 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई. इसके बाद रूसी तेल खरीदने से नाराज ट्रंप ने 25 प्रतिशत पेनाल्टी टैरिफ भी लगाया था. जिसके बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था. अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाया गया रिसिप्रोकल टैरिफ खत्म हो गया है. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ज्यादातर भारतीय सामान पर अमेरिका में अब जीरो टैरिफ लगेगा.
रूस से तेल आयात को लेकर लगाया गया पेनाल्टी टैरिफ फरवरी की शुरुआत में हुए समझौते में हटा लिया गया था. भारत-अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ को घटाकर 32 प्रतिशत तक कम कर दिया गया. इसके बाद यह घटकर 18 प्रतिशत रह गया. एग्रीमेंट में रिसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत पर लाने की बात थी. लेकिन अदालती फैसले के बाद अब यह जरूरत खत्म हो गई है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर के एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा होगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसला से केवल IEEPA के तहत लगाया गया टैरिफ रद्द होगा. स्टील और एल्यूमिनियम पर अलग कानून के तहत लगाई गई ड्यूटी बरकरार है. अन्य प्रोडक्ट पर पुराने नॉर्मल टैरिफ शेड्यूल लागू होंगे, जो कि आमतौर पर कम होते हैं. लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चार्ज जारी रहेंगे.
ट्रंप ने अदालती फैसले के तुरंत बाद कोर्ट पर हमला बोला और कहा कि वे दूसरे कानूनों के तहत नए टैरिफ लगाएंगे. कुछ ही घंटे बाद उन्होंने 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया, यह दूसरे कानून ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगाया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति वैल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं. लेकिन नए टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी या सख्त प्रोसेस की जरूरत पड़ सकती है.
अमेरिकी अदालत की तरफ से आया फैसला भारत-अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड बातचीत के दौरान राहत लेकर आया है. अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से पिछले कुछ समय से निर्यातक काफी परेशान थे. लेकिन अब स्थिति साफ हो रही है. हालांकि, ट्रंप की तरफ से की जा रही नई घोषणा से आने वाले समय में फिर से चुनौतियां आ सकती हैं. कुल मिलाकर, अमेरिकी अदालत का यह फैसला ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है. भारतीय कारोबारियों के लिए यह फैसला खुशी का मौका है. लेकिन आने वाले समय में स्थितियां बदल सकती हैं.