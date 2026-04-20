India America Trade Deal: भारत और अमेरिका के व्‍यापार‍िक र‍िश्‍तों में नया मोड़ आने वाला है. वाशिंगटन डीसी में 20 अप्रैल से तीन दिन की व्‍यापार‍िक बातचीत शुरू हो रही है. इस दौरान दोनों देश पहले चरण के बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) पर चर्चा करेंगे. इसके ल‍िए द‍िल्‍ली से करीब एक दर्जन अधिकारी वाशिंगटन पहुंच रहे हैं. 20 से 22 अप्रैल तक चलने वाली इस मीट‍िंग में कई अहम चर्चा होंगी. भारतीय टीम को कमर्श‍ियल व‍िभाग के एड‍िशनल सेक्रेटरी सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं. टीम में कस्टम्स ड‍िपार्टमेंट और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं.

एक अधिकारी ने बताया क‍ि मीट‍िंग 20-22 अप्रैल को वाश‍िंगटन में होगी. कस्टम्स और विदेश मंत्रालय के अधिकारी टीम का ह‍िस्‍सा हैं. इस बार की बातचीत इसल‍िए खास है क्योंकि अमेरिका में टैरिफ सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं. इससे पहले फरवरी महीने में दोनों देशों की तरफ से BTA का फ्रेमवर्क जारी किया गया था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया है. इसके बाद अमेरिका ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत का अस्थायी फ्लैट टैरिफ लगा द‍िया है. 150 दिन के ल‍िए लगाए गए इस टैर‍िफ की म‍ियाद 24 फरवरी से लागू हो गई है.

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दोनों देशों के बीच साइन नहीं हुआ एग्रीमेंट

इन बदलावों के कारण फरवरी में तय हुई चीफ नेगोशिएटर की मीट‍िंग टल गई. अब दोनों देशों के बीच नए हालात में बातचीत हो रही है. पहले भारत को कुछ खास फायदे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सभी देशों पर एक जैसा 10 प्रतिशत टैरिफ लगने से भारत का रिलेटिव एडवांटेज कम हो गया है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि एग्रीमेंट को फिर से कैलिब्रेट और रीड्राफ्ट करना पड़ेगा. एक सूत्र ने बताया क‍ि उनकी तरफ से इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि समझौते को दोबारा तैयार करना होगा. भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ, इसलिए जरूरी बदलाव अभी किये जा सकते हैं.

टैरिफ के अलावा ये मुद्दे भी चर्चा में

टैरिफ मामले के अलावा अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) की तरफ से सेक्शन 301 के तहत शुरू की गई दो जांच पर भी बात होने की उम्मीद है. भारत ने इन आरोपों का विरोध किया है और जांच वापस लेने की मांग की है. भारत का तर्क है कि इन नोटिस में पर्याप्त आधार नहीं दिया गया है. यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब दुनियाभर के देश अमेरिका के नए टैरिफ सिस्टम के तहत अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं.

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