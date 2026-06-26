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क्यों नहीं हो पा रही है भारत-अमेरिका ट्रेड डील; पीयूष गोयल ने बताई बड़ी वजह, कहां अटका है रोड़ा?

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन चुकी है. हालांकि, ये समझौता तभी लागू होगा जब अमेरिका ऐसा टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार करेगा, इससे भारतीय प्रोडक्ट्स पर पड़ोसी एशियाई देशों की तुलना में कम शुल्क लगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:48 PM IST
क्यों नहीं हो पा रही है भारत-अमेरिका ट्रेड डील; पीयूष गोयल ने बताई बड़ी वजह, कहां अटका है रोड़ा?
Image Credit: X/Social Media/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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