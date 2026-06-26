/क्यों नहीं हो पा रही है भारत-अमेरिका ट्रेड डील; पीयूष गोयल ने बताई बड़ी वजह, कहां अटका है रोड़ा?

पीयूष गोयल ने कहा कि पूरे व्यापार समझौते की नींव इसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर आधारित थी. उन्होंने कहा, 'पूरा समझौता इस बात पर आधारित था कि भारत को अपने पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में 18 प्रतिशत का टैरिफ लाभ मिलेगा. सिंगापुर को छोड़कर सभी आसियान (ASEAN) देशों और पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे उत्पादों पर कम शुल्क लगता, इसलिए ये समझौता हमारे लिए आकर्षक था.' प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए 50 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर भारत के लिए 18 प्रतिशत किया जाना था. इससे भारतीय निर्यातकों को कई एशियाई देशों के मुकाबले बड़ा लाभ मिलता है.