/क्यों नहीं हो पा रही है भारत-अमेरिका ट्रेड डील; पीयूष गोयल ने बताई बड़ी वजह, कहां अटका है रोड़ा?

India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है. लेकिन, भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस समझौते पर तभी मुहर लगाएगा जब इससे भारतीय निर्यातकों को पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच व्यापार समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन चुकी है. हालांकि, ये समझौता तभी लागू होगा जब अमेरिका ऐसा टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार करेगा, इससे भारतीय प्रोडक्ट्स पर पड़ोसी एशियाई देशों की तुलना में कम शुल्क लगे.
लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के 'यूके-इंडिया वीक 2026: कैपिटल फ्रंटियर्स' कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि भारत किसी भी जल्दबाजी में ये समझौता नहीं करेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाना है.
पीयूष गोयल ने कहा कि पूरे व्यापार समझौते की नींव इसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर आधारित थी. उन्होंने कहा, 'पूरा समझौता इस बात पर आधारित था कि भारत को अपने पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में 18 प्रतिशत का टैरिफ लाभ मिलेगा. सिंगापुर को छोड़कर सभी आसियान (ASEAN) देशों और पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे उत्पादों पर कम शुल्क लगता, इसलिए ये समझौता हमारे लिए आकर्षक था.' प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए 50 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर भारत के लिए 18 प्रतिशत किया जाना था. इससे भारतीय निर्यातकों को कई एशियाई देशों के मुकाबले बड़ा लाभ मिलता है.
व्यापार समझौता लगभग तैयार माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया. इसके बाद पूरे समझौते की कानूनी स्थिति बदल गई. पीयूष गोयल ने कहा कि हालिया कानूनी बदलावों के कारण दोनों देशों को अब इस समझौते पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को रद्द किए जाने और 24 जुलाई को समाप्त होने वाले 10 प्रतिशत टैरिफ के चलते अब हमें समझौते को लागू करने के लिए नई कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता होगी.'
गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि केवल ये चाहता है कि उसके निर्यातकों को उन देशों की तुलना में बेहतर अवसर मिलें जिनकी उत्पादन लागत और आर्थिक स्थिति भारत जैसी है. उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय उत्पादों पर कम टैरिफ लगे, ताकि भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके.
पीयूष गोयल की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर हाल ही में नई दिल्ली का दौरा पूरा कर चुके हैं. उन्होंने वाणिज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे पर चर्चा की. इससे पहले दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है.
फरवरी में अंतरिम समझौते की रूपरेखा घोषित की गई थी. इसके तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था. इससे भारतीय निर्यातकों को कई एशियाई प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले महत्वपूर्ण बढ़त मिलने की उम्मीद थी. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा. इस अवधि में भारत ने अमेरिका को 87.3 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 52.9 अरब डॉलर का आयात किया गया.