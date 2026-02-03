US Tariff Deal: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर हुई ट्रेड डील से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे. भारत ने रूस से तेल आयात कम करने की बात कही है. वहीं, ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ के अलावा 7 प्रतिशत टैरिफ को कम करने का ऐलान किया है. लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं.
Trending Photos
India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील इस समय सुर्खियों में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रेड डील को लेकर की गई घोषणा ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया है. भारतीय-अमेरिकी कारोबारियों की तरफ से इस डील को बड़ी जीत बताया जा रहा है. दूसरी तरफ जानकार अभी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि डील को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.
डील की डिटेल जानकारी सामने आनी बाकी
भारतीय-अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोतवानी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन में फरवरी में डील को लेकर काफी चर्चा थी. उन्होंने कहा, 'यह सबको पता था कि दोनों देशों के बीच डील जल्द फाइनल हो जाएगी. लेकिन यह उससे पहले ही फाइनल हो गई.' मोतवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल आयात कम करके अमेरिका या उसके सहयोगी देशों से तेल लेने के लिए तैयार हैं. उन्होंने टैरिफ कटौती को अच्छा बताते हुए कहा कि यह फैसला दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वाशिंगटन अब भारत को पावर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अहम साझेदार मान रहा है. दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह पटरी पर हैं और पहले से मजबूत हुए हैं. उन्होंने बताया दोनों देशों के बिजनेसमैन से डील करने की अपील की गई है.
यह भी पढ़ें: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?
किन प्रोडक्ट पर लागू होगी टैरिफ कटौती
पूर्व अमेरिकी अधिकारी रेमंड विकरी इस डील को ज्यादा बड़ी बात नहीं मानते. उनका कहना है इस डील का असली फायदा यह हुआ कि पिछले कुछ साल से बिगड़ते रिश्तों को रोक दिया गया है. टैरिफ, वीजा और बाकी के दूसरे विवादों से जो तनाव बढ़ा था, अब यह थम गया है. विकरी ने कहा टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत पर लाया जाना अच्छी बात है. लेकिन यह किन प्रोडक्ट पर लागू होगा और किन पर नहीं, यह जानकारी सामने आनी बाकी है. एग्रीकल्चर, डेयरी, दाल और अनाज पर टैरिफ और दूसरी रोक हटने के क्लेम पर उन्होंने सवाल उठाए.
यह भी पढ़ें: 18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर, पीएम मोदी-ट्रंप के एक फोन कॉल में पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे; भारत को ‘गेमचेंजर’ बढ़त से दुनिया में हल्ला
500 अरब डॉलर के व्यापार का दावा खोखला?
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस डील के बाद दोनों देशों के बीच 500 अरब डॉलर की अतिरिक्त खरीदारी होगी. विकरी इसे बहुत बड़ा और अनरियलिस्टिक आंकड़ा मानते हैं क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच का सालाना ट्रेड 200 अरब डॉलर के करीब है.
अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे?
सीएसआईएस के जानकार रिक रोसो ने बताया कि साल 2025 में भारी टैरिफ लगे होने के बावजूद दोनों देशों के बीच ट्रेड में करीब 16 प्रतिशत का इजाफा हुआ. दवाओं जैसे कुछ सेक्टर को छूट मिलने से यह संभव हुआ है. हालांकि साल के आखिर में इसमें थोड़ी मंदी देखने को मिली है. रोसो ने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने दूसरे देशों के साथ डील कर ली थीं, जिससे अमेरिका पीछे छूट सकता था. इस घोषणा को वे पहला चरण मानते हैं. इससे भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट की बाजार पहुंच आसान हो जाएगी और अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा. इससे भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ते होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: आधी रात को एक फोन कॉल से बदल गया पूरा सीन,टैरिफ घटाया,भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील, पर 5 शर्तें भी
दोनों देशों के बीच बढ़ेगा विश्वास
ओहायो के रिपब्लिकन नेता निरज अंतानी ने इसे दोनों देशों के बीच हुई डील को शानदार दिन बताया. टैरिफ में कमी और भारत का रूसी तेल खरीद को रोकना बड़ा फैसला है. उन्होंने कहा कि 18 प्रतिशत टैरिफ दोनों ही देशों के हित में है और पुरानी अड़चनें खत्म हो गई हैं. भारतीय-अमेरिकी एंट्ररप्रिन्योग योगी चुग ने कहा कि यह डील डायस्पोरा बिजनेस कम्युनिटी के लिए टर्निंग प्वाइंट है. ग्लोबल लेवल पर कॉम्पटीशन तेज है, ऐसे में यह डील दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने वाली साबित होगी.
यह भी पढ़ें: भारत का मास्टरस्ट्रोक, ट्रंप ने टैरिफ पर लिया यूटर्न, भारत के साथ ट्रेड डील पर बनी बात...जानिए आधी रात को क्या-क्या हुआ?
भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई साल से ट्रेड डील की कोशिश की जा रही थी. टैरिफ विवाद, बाजार पहुंच और राजनीतिक मतभेदों से दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाई. इसके बावजूद व्यापार बढ़कर 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया. यह डील महज व्यापार तक सीमित नहीं है. इस डील के बाद एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस और नई टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मामलों पर सहयोग बढ़ेगा. करार से जुड़ा पूरा टेक्स्ट आने पर पूरी स्थिति साफ हो पाएगी.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)
Q. भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान कब किया गया?
A. 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है. डील फाइनल ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत के आधार पर हुआ.
Q. भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील में टैरिफ कितना कम हुआ?
A. अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है. पहले कुल टैरिफ (रेसिप्रोकल + पेनल्टी) 50% तक था, लेकिन अब यह घटकर 18% रह गया है. भारत ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर कम करने का वायदा किया है.
Q. इस करार से भारतीय एक्सपोर्ट को क्या फायदा होगा?
A. इस डील के बाद भारत में बने सामान अमेरिका में कम टैरिफ (18%) पर बिक सकेंगे. इससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को फायदा मिलने की उम्मीद है. दोनों देशों के बीच ट्रेड और मजबूत होगा.