India-US Trade Deal : हो गया तेल पर खेल; US फैक्ट शीट में बड़ा दावा- भारत रूस से तेल आयात खत्म करने को तैयार

फैक्ट शीट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोनों में कहा गया है कि भारत ने 25% टैरिफ पेनल्टी हटाने के बदले में 'सीधे या इनडायरेक्टली रूसी फेडरेशन से तेल इंपोर्ट बंद करने का वादा किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:41 AM IST
India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस ने सोमवार देर रात एक फैक्ट शीट जारी किया था. इस फैक्ट शीट में कहा गया था कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने, 'कुछ खास दालों' पर टैरिफ कम करने और डिजिटल सर्विस टैक्स खत्म करने का वादा किया है. इन दावों को भारत सरकार ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है और ये दोनों देशों द्वारा पिछले हफ्ते जारी किए गए बाइलेटरल जॉइंट स्टेटमेंट में भी नहीं हैं. फैक्ट शीट और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोनों में कहा गया है कि भारत ने 25% टैरिफ पेनल्टी हटाने के बदले में 'सीधे या इनडायरेक्टली रूसी फेडरेशन से तेल इंपोर्ट बंद करने का वादा किया है.

जॉइंट स्टेटमेंट में वादे का कोई जिक्र नहीं

हालांकि, 7 फरवरी के भारत-US जॉइंट स्टेटमेंट में रूसी तेल खरीद या उन्हें रोकने के किसी भारतीय वादे का कोई जिक्र नहीं है. फैक्ट शीट में कहा गया है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कॉल पर बात होने के बाद दोनों पक्ष एक अंतरिम डील के लिए एक फ्रेमवर्क पर पहुंचे थे.

 $500 बिलियन से अधिक के US सामान की खरीद 

भारत ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि वो रूसी एनर्जी खरीद खत्म करेगा. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट कंपनियों ने 'मार्केट कंडीशन' के आधार पर तेल खरीदा था. 10 फरवरी यानी मंगलवार को कॉमर्स और विदेश मंत्रालयों की तरफ से फैक्ट शीट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था. इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि फैक्ट शीट ट्रंप और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उठाए गए उन पॉइंट्स को दोहराती हुई लगती है. जो दोनों पक्षों ने 2 फरवरी को पहली बार ट्रेड डील की घोषणा की थी और ये अमेरिकी पक्ष के विचारों को अधिक दिखाती है.  सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट शीट में 2 फरवरी के बाद से ट्रंप द्वारा उठाई गई कई बातों का जिक्र है. इसमें अगले पांच सालों में एनर्जी, ICT, कोयला, खेती और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे $500 बिलियन से अधिक के US सामान की खरीद शामिल है.

ये भी पढ़ें : भारतीय निर्यात जल्द छुएगा 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा, US-EU व्यापार समझौतों से उम्मीद

व्हाइट हाउस के नए डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि कॉल पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने पर भी सहमति जताई. यह मानते हुए कि भारत रशियन फेडरेशन से तेल खरीदना बंद करने का कमिटमेंट कर रहा है. इस बीच US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने मंगलवार को अपनी गाइडलाइंस अपडेट कीं और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% रशियन तेल टैरिफ लागू नहीं होगा. हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ अभी भी लागू है.

दुनिया का सबसे बड़ा दाल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर

US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने मंगलवार को कहा कि भारत ने पहले ही रूस से तेल खरीदना 'कम करना' शुरू कर दिया है और US एनर्जी इंपोर्ट बढ़ा रहा है. ग्रीर ने कहा कि भारत ने पहले ही अपने कुछ कमिटमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है और कुछ डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटा दिए हैं जो उन्होंने पहले ही हम पर लगा रखे थे. हालांकि, व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में खेती के उन प्रोडक्ट्स में 'कुछ खास दालें' लिस्ट की गई हैं जिन पर भारत टैरिफ कम करेगा. ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका जिक्र 7 फरवरी के जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं किया गया था. भारत, दुनिया का सबसे बड़ा दाल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है और लाखों किसानों पर इसके असर और घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए ये सेक्टर राजनीतिक रूप से सेंसिटिव है.

इस फैक्ट शीट में इस बात के संकेत मिले हैं कि भारत की पब्लिक और प्राइवेट तेल रिफाइनर कंपनियां दिसंबर 2025 से रूस से एनर्जी खरीदने में कटौती करेंगी. आंकड़ों से पता चलता है कि रूस अब भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 25% से भी कम हिस्सा है. ये हाल के सालों में 35% से 40% के हाई लेवल से कम है. हालांकि, मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि रूस से तेल इंपोर्ट पूरी तरह से बंद होने की उम्मीद कम है.

