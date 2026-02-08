अमेरिका के साथ ट्रेड डील से किस-किसको फायदा, कैसे बढ़ेगी भारत के किसानों की आमदनी

Advertisement
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील के भारत को क्या फायदा होगा, सरकार के मंत्री इस बारे में जानकारी दे रहे हैं. इल डील में कृषि और डेयरी सेक्टर को अलग रखा गया है.

Feb 08, 2026
India-US Trade deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील के भारत को क्या फायदा होगा, सरकार के मंत्री इस बारे में जानकारी दे रहे हैं. इल डील में कृषि और डेयरी सेक्टर को अलग रखा गया है. इस डील से किस-किसको फायदा होने वाला है, किसानों और कारोबारियों की कमाई कैसे बढ़ेगी, इसे लेकर एक्सपर्ट खुलकर बोल रहे हैं.  

भारत-अमेरिका डील से कैसे बढ़ेगी किसानों की कमाई ?  

भारत-अमेरिका ट्रेड डील व्यापारियों और किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समझौते से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी यह अहम भूमिका निभाएगा. खासकर निर्यात शुल्क में कटौती और आयात पर सख्त शर्तों से घरेलू बाजार और उत्पादन को मजबूती मिलने की उम्मीद है.  भारत-अमेरिका ट्रेड डील से मालामाल हो रहा चीन,रूस की मेहरबानी से ड्रैगन की तिजोरी में आ रहे अरबों की दौलत

दक्षिण गुजरात चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, सूरत के अध्यक्ष निखिल मद्रासी की माने तो भारत-अमेरिका ट्रेड डील में 18 प्रतिशत टैरिफ तय किया जाना भारत के लिए लाभकारी साबित होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले 25 प्रतिशत और बाद में और 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो कुल मिलाकर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था. अब इसे घटाकर सीधे 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे साफ है कि इस समझौते में भारत को बड़ा फायदा मिला है.  

मद्रासी ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद भारत ने दुनिया भर में वैकल्पिक बाजारों की तलाश की और इसमें सफलता भी हासिल की. इससे भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा. उन्होंने कहा कि इस स्थिति से भारत को डबल बेनिफिट मिला है-एक तरफ टैरिफ कम हुआ है, जिससे पुरानी अनुकूल परिस्थितियां लौट सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई वैश्विक रणनीति से भी देश को फायदा मिलेगा.  यह डील भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और मजबूत करती है. 

उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल भारत से अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जबकि अमेरिका से भारत का आयात करीब 45.3 अरब डॉलर का है.उन्होंने कहा कि इस आंकड़े में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत ने अब वैश्विक व्यापार में एक स्थिर गति पकड़ ली है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति का परिणाम बताया और कहा कि सरकार ने कभी दबाव में झुकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बातचीत जारी रखी, जिसका नतीजा यह ट्रेड डील है.  
 
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दक्षिण गुजरात के किसानों और व्यापारियों के लिए, खासकर फल और सब्जी क्षेत्र में, बेहद फायदेमंद साबित होगा. इस डील के तहत इन चीजों पर निर्यात शुल्क शून्य रखा गया है, जिससे स्थानीय कृषि और व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा.  इस समझौते में आयात को लेकर सख्त शर्तें रखी गई हैं, जिसके तहत अमेरिका से भारत में खट्टे फल, आलू, मटर और बीन्स जैसे उत्पादों का आयात नहीं होगा.इससे देश के किसानों को बड़ा संरक्षण मिलेगा. इस डील से व्यापारियों को सीधे व्यापार के अवसर मिलेंगे, निर्यात बढ़ेगा और इसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारी वर्ग दोनों की आमदनी में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

