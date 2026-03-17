भारत के पाले में अब ट्रेड डील की गेंद, युद्ध के बीच ट्रंप को डबल झटका, पुरानी शर्तों से इनकार, कब होगी डील डन ?

India-US Trade Deal: मिडिल ईस्ट युद्ध और एलपीजी संकट के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मार्च में जो डील साइन होने वाली थी, अब उसपर सस्पेंस मंडराने लगा है. ईरान पर मिसाइलें दागने में व्यस्त अमेरिका को दोहरा झटका लगा है. फरवरी में भारत ने अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील का ऐलान किया था, अब उसमें बड़ा ट्विस्‍ट आ गया है. भारत ने अमेरिका को झटका देते हुए कहा है कि वो पुरानी शर्तों पर यह ट्रेड डील नहीं करेगा. मलेशिया के बाद अब भारत ने भी यूएस को डील पर दो टूक जबाव दे दिया है.

ट्रेड डील पर भारत की नई शर्त, ट्रंप को झटका

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील टलती दिख रही है. भारत ने साफ-साफ कहा है कि वो पुरानी शर्तों के साथ डील नहीं करेगा. उसने कहा है कि अमेरिका पहले अपने नया ग्लोबल टैरिफ स्‍ट्रक्‍चर तय करे, उसके बाद डील पर आगे बात बढ़ेगी. भारत से पहले मलेशिया ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को 'अमान्‍य' घोषित कर ट्रंप को झटका दिया है. उसने अमेरिका के साथ डील के लिए खुद को बाहर कर लिया. अब भारत ने भी अमेरिका के सामने डील की शर्त रख दी है. पढ़ें- पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

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ट्रेड डील पर सस्पेंस क्यों बढ़ा ?

दरअसल अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को अमान्य घोषित कर दिया. कोर्ट ने ट्रंप की उन शक्तियों को खत्म कर दिया है, जिसकी बदौलत वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल कर दुनियाभर के देशों पर भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे. कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका की तरफ से लगाए गए ये टैरिफ अमान्य हो गए.दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील में 18 फीसदी टैरिफ की शर्त रखी थी. कोर्ट के फैसले के बाद भारत के लिए इस टैरिफ पर डील करना घाटे का सौदा साबित होगा. ऐसे में भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. पढ़ें- तुरंत सरेंडर करें LPG सिलेंडर, वरना... गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, 24 घंटे में ताबड़तोड़ बदल दिए कई नियम

भारत का पलड़ा भारी

भारत ने कहा है कि वो डील की बारीकियों पर काम कर रहे हैं. साइन तभी होगा, जब वो भारत के फायदे में होगा. भारत ने अमेरिका के साथ अभी सिर्फ फ्रेमवर्क डील तय किया है, किसी भी कानूनी दस्तावेज पर साइन नहीं किया गया है. भारत के पास शर्तों में फेरबदल करने की पूरी गुजाइंश है.भारत चाहता है कि अमेरिका अपनी टैरिफ शर्तों को कम करें. दोनों ही देश एक-दूसरे के फायदे वाली डील के लिए लिए लगातार बातचीत में जुटे हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन शर्तों को पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल कोर्ट के फैसले की वजह से भारत ने इस डील को अस्थाई तौर पर टाल दिया है. भारत अमेरिका के ग्लोबल टैरिफ दरों का इंतजार कर रहा है.

युद्ध के बीच अमेरिका की मुश्किल

एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, जहां उसे कड़ी चुनौती मिल रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दुनिया भर के देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है. जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों ने अमेरिका की अपील के बावजूद होर्मुज में अपनी नौसेना भेजने से इनकार कर दिया है. ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में फंसे हैं और दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर उन्हें मलेशिया के बाद भारत से झटका मिला है.

भारत का बढ़ता ट्रेड नेटवर्क

भारत तेजी से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है. ट्रेड नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है. इसी का नतीजा है कि बीते 3 सालों में भारत ने 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं. 38 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए 9 ट्रेड डील फाइनल किए हैं. भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने बिना अपने डेयरी सेक्टर को खोले यूरोपीय संघ , ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ FTA साइन किया है. अमेरिका के साथ भी उसने इस शर्तों को मनवाने में सफलता हासिल की. अब वो इंतजार कर रहा है कि पहले अमेरिका अपना ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी तय करें, फिर वो डील पर आगे बढ़ेगा.