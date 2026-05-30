Advertisement
trendingNow13233265
Hindi Newsबिजनेसवो घड़ी अब दूर नहीं...भारत-अमेरिका ट्रेड डील का इस दिन होगा ऐलान, ट्रंप के सिपहसालार ने बताई समझौते की टाइमलाइन

'वो घड़ी अब दूर नहीं'...भारत-अमेरिका ट्रेड डील का इस दिन होगा ऐलान, ट्रंप के सिपहसालार ने बताई समझौते की टाइमलाइन

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है. ये केवल व्यापारिक ग्रोथ नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक सहयोग और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 30, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर 99 प्रतिशत बातचीत पूरी हो चुकी है और शेष 1 प्रतिशत मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता जारी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये समझौता अगले कुछ हफ्तों या महीनों में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है.

IIT दिल्ली में आयोजित यूएस-इंडिया ट्रस्ट (TRUST) पहल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोर ने बताया कि अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारत आएगा, जहां समझौते के अंतिम बिंदुओं पर चर्चा होगी. गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को इस तरह बढ़ावा देना है. इससे अमेरिकी कंपनियों और कामगारों के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हों. उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल भी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन गया था.

आर्थिक सहयोग और मजबूत साझेदारी का प्रतीक 

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है. ये केवल व्यापारिक ग्रोथ नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक सहयोग और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है. उन्होंने भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि डिजिटल व्यापार, एडवांस्ड विनिर्माण, ऊर्जा,  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत से करता है अमेरिका 

गोर ने यह भी बताया कि अमेरिका अपनी लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत से करता है. साथ ही अमेरिकी मिशनों ने भारत में अगले वर्ष के लिए 20.5 अरब डॉलर के निवेश प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने में मदद की है. इनमें 19 अरब डॉलर का निवेश केवल फार्मा क्षेत्र में प्रस्तावित है.

भारत और अमेरिका ने फरवरी में एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत जारी रखी हुई है. दोनों देश बाजार पहुंच, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, गैर-टैरिफ बाधाओं, व्यापार सुविधा और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-US trade deal

Trending news

तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
Delhi news
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
CUET UG 2026
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
J&K Anti Drug Drive
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
बंदूक, जिंदा कारतूस और...तृणमूल नेता पर घर से बरामद हुए कई तरह के हथियार
West Bengal news
बंदूक, जिंदा कारतूस और...तृणमूल नेता पर घर से बरामद हुए कई तरह के हथियार
उकसावे पर कैसा जवाब देता है भारत, 'ऑपरेशन सिंदूर' से जान लें: सेना प्रमुख
operation sindoor
उकसावे पर कैसा जवाब देता है भारत, 'ऑपरेशन सिंदूर' से जान लें: सेना प्रमुख
59 से 172 पर पहुंच गई भाजपा...पंजाब निकाय चुनाव में लगाई बड़ी छलांग
Punjab Nikay chunav result
59 से 172 पर पहुंच गई भाजपा...पंजाब निकाय चुनाव में लगाई बड़ी छलांग
चीन को रोकने की तैयारी: म्यांमार के राष्ट्रपति आए भारत! ड्रैगन की बढ़ी टेंशन
min aung hlaing
चीन को रोकने की तैयारी: म्यांमार के राष्ट्रपति आए भारत! ड्रैगन की बढ़ी टेंशन
TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद
West Bengal news
TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद