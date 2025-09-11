पहले फोन पर PM मोदी-ट्रंप की होगी बात, फिर ट्रेड डील रिसार्ट...अगले हफ्ते से अमेरिका में मंथन, क्या 50% टैरिफ होगा खत्म?

India-US Trade Deal: रूसी तेल का बहाना बनाकर अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया. ट्रेड डील की बातचीत को बीच नें रोककर ये टैरिफ लगाकर भारत पर दवाब बनाने की कोशिश की गई. अमेरिका अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहता है तो वहीं भारत से स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए किसान, पशुपालन सबसे आगे है. देश हित के साथ ही अमेरिका से डील होगी. टैरिफ के बाद से भारत की ओर से अमेरिकी कारोबार के विकल्प की तलाश शुरू हो गई. इस व्यापार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत ने GST स्लैब में बदलाव कर दिया. भारत के एक्शन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ा दी. ट्रंप भांप गए कि भारत उनके सामने झुकने वाला नहीं है. उन्हें उम्मीद थी कि भारत टैरिफ पर गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसकी चुप्पी ने ट्रंप की उलझन बढ़ा दी है . अब ट्रंप कभी पीएम मोदी को जिगरी दोस्त बता रहे हैं तो कभी भारत को अच्छा कारोबारी राष्ट्र. ट्रंप के तेवर शातं हुए तो ट्रेड डील का पहिया भी घूमने लगा. उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को फिर से रिसार्ट किया जाएगा.

ट्रेड डील को रिसार्ट करने की कोशिश

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते से फिर से भारत-अमेरिका ट्रेड डील की फाइल फिर से खुल सकती है. माना जा रहा है कि डील को फिर से शुरू करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच टेलीफोन पर बात होगी. इसके बाद अमेरिका में अगले हफ्ते से इस ट्रेड डील से अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश होगी. सबसे बड़ी ट्रेड डील के बेहद करीब है भारत, बन गई बात तो अमेरिका की जरूरत ही खत्म, बिना टैरिफ होगा 135 अरब डॉलर का व्‍यापार

पीएम को मित्र और भारत को कारोबारी दोस्त

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था. उन्होंने ट्रेड डील फिर से शुरू करने की बात लिखी थी. जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा था कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि ट्रेड डील के जरिए भारत और अमेरिका की साझेदारी को बढाया जाएगा. दोनों के इस ट्वीट से उम्मीद है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता काफी सकारात्मक दौर में है. उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ जल्द खत्म हो सकते हैं.