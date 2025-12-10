Advertisement
trendingNow13036554
Hindi Newsबिजनेसभारत से मोलजोल में छूटे ट्रंप के पसीने, ट्रेड डील पर बन गई बात! मिला ऐसा ऑफर से उछल पड़ा अमेरिका

भारत से मोलजोल में छूटे ट्रंप के पसीने, ट्रेड डील पर बन गई बात! मिला ऐसा ऑफर से उछल पड़ा अमेरिका

Trade Deal: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से बाद से ही भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी. भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चल रही बैठकों पर अपनी मनमाने मांगों से ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब इस ब्रेक को खत्म किया जा रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत से मोलजोल में छूटे ट्रंप के पसीने, ट्रेड डील पर बन गई बात! मिला ऐसा ऑफर से उछल पड़ा अमेरिका

India US Trade Deal: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से बाद से ही भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी. भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चल रही बैठकों पर अपनी मनमाने मांगों से ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब इस ब्रेक को खत्म किया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारी नई दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील साइन हो सकती है . भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर फंसे विवादों पर सहमति बन गई है.  

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत  

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबे वक्त से पेंडिग पड़ी ट्रेड डील पर सहमति बनती दिख रही है. अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि उन्हें भारत की ओर से अच्छा ऑफर मिला है. जल्द ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के एक उच्चस्तरीय दल के दिल्ली पहुंचने वाले हैं.केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डील पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है. डील में फंसे जटिल मुद्दों को तेजी से सुलझाना जा रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत का दो टूक जवाब 

भारत डील के लिए अमेरिका को कोई अनुचित छूट देना नहीं चाहता है. भारत पर दवाब बनाने की कोशिशों में विफल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं. अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने भी माना कि India a Tough Nut to Crack है यानी भारत को तोड़ पाना आसान नहीं है.  ये बात इशारा करते हैं कि भारत अपनी शर्तों पर टिका हुआ है. जो डील डेयरी और एग्री प्रोडक्‍ट पर अमेरिका के शर्तों की वजह से अटक गई थी वो अब होती दिख रही है. जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत से पहली बार एक शानदार ऑफर मिला है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच एग्री और डेयरी प्रोडक्‍ट को लेकर सहमति तो नहीं बन गई. 

अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव 

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने सांसदों को बताया कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, जैसे ज्वार और सोया,के लिए बाजार खोलने पर  एक देश के तौर पर हमें अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया है.  सीनेट की एक समिति में बोलते हुए ग्रीर ने कहा कि उनकी टीम इस समय नई दिल्ली में बैठकों में व्यस्त है, जहां वे कृषि से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने माना कि भारत में कुछ फसलों को लेकर आपत्तियां हैं, पर भारत की हाल की पेशकश पहले की तुलना में काफी सकारात्मक है.  

भारत बड़ा बाजार  

ग्रीर ने कहा कि चीन से मांग घटने और अमेरिकी उत्पाद के बढ़ते स्टॉक की स्थिति में भारत अब अमेरिका के लिए एक बड़ा वैकल्पिक बाजार बन सकता है. उन्होंने कहा कि भारत का बाजार अवसरों से भरपूर है, लेकिन उसे खोलना हमेशा कठिन रहा है. समिति के अध्यक्ष जेरी मोरान ने चिंता जताई कि अमेरिकी किसानों के लिए निर्यात के विकल्प कम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों में प्रवेश करना आसान नहीं है. इस पर ग्रीर ने जवाब दिया कि पिछली सरकारों की तुलना में भारत के साथ बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है.  

ग्रीर ने यह भी बताया कि अमेरिका दुनिया के कई हिस्सों जैसे दक्षिण–पूर्व एशिया और यूरोप सहित में अपने उत्पादों के लिए नए बाजार खोल रहा है, जिससे भारत जैसे बड़े देशों से बातचीत में भी मदद मिलती है. ग्रीर ने संकेत दिया कि कृषि के अलावा विमानन और अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ शुल्क और बाज़ार पहुंच से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे. 1979 के विमान समझौते के तहत शून्य शुल्क वाले पुर्ज़ों पर भी बातचीत बढ़ी है.  

अमेरिका की क्या है उम्मीदें

मोरान ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी मक्का और सोया से बने इथेनॉल का बड़ा खरीदार बन सकता है. उन्होंने बताया कि कई देश पहले ही अमेरिकी इथेनॉल के लिए अपने बाजार खोल चुके हैं. कई सीनेटरों ने अस्थिर टैरिफ और चीन की बदलती खरीदारी के बीच अमेरिकी किसानों को हो रही दिक्कतों पर चिंता जताई. इसके जवाब में ग्रीर ने ज़ोर देकर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का आपसी समझौतों पर ज़ोर देने से एक्सपोर्टर्स के लिए नए मौके बन रहे हैं. अमेरिका कई समझौते कर रहा है, जिससे नए बाजार मिलेंगे.  

पूरी चर्चा के दौरान ग्रीर ने दोहराया कि मजबूत बातचीत और जरूरत पड़ने पर शुल्क का इस्तेमाल बाज़ार खोलने और देशों से प्रतिबद्धता लेने के लिए आवश्यक है. उल्लेखनीय है कि पिछले दस वर्षों में भारत–अमेरिका व्यापार तेजी से बढ़ा है. दोनों देश कृषि, डिजिटल सेवाओं, एविएशन, फार्मास्यूटिकल्स और जरूरी खनिजों में बाजार पहुंच पर लगातार बातचीत कर रहे हैं. हालांकि भारत अमेरिका के लिए तेजीसे बढ़ता निर्यात बाज़ार है, कृषि क्षेत्र को अभी भी लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ और सैनिटरी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. दोनों देश इन मुद्दों को हल करने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

US Trade deal

Trending news

संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब