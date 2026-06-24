India-US Trade Deal: लंबे इंतजार के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत अंतिम दौर में पहुंचने जा रही है. 13 फरवरी 2025 में औपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चर्चा की शुरुआत हुई और अब ये फाइनल दौर पर पहुंचने वाला है. अमेरिका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेथनी पॉलोस मॉरिसन ने कहा है कि भारत और अमेरिका इस ऐतिहासिक डील को पूरा करने के "बहुत, बहुत करीब" पहुंच चुके हैं.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रस्तावित समझौते पर चर्चा जारी है और माना जा रहा है कि 24 जुलाई से पहले अंतरिम समझौते को पूरा कर लिया जाएगा. भारत चाहता है कि फाइनल डील से पहले अंतरिम डील हो. साथ ही वियतनाम और एशियाई देशों के मुकाबले कम टैरिफ तय किए जाए.
दरअसल 24 जुलाई को अमेरिका की अस्थायी 10 फीसदी टैरिफ की डेडलाइन खत्म हो रही है. ऐसे में दोनों ही देश चाहते हैं कि इस तारीख तक डील का अंतरिम समझौता तय कर लिया जाए. इस बार का मसौदा फरवरी 2026 वाले अंतरिम समझौते से अलग होगा. फरवरी में तैयार किए गए अंतरिम समझौते में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया था. रूसी तेल की खरीद पर लगने वाले 25 फीसदी के अतिरिक्त टैरिफ को खत्म कर दिया था. अब चूंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है, ऐसे में भारत इस डील को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा.
इस ट्रेड डील से भारत के व्यापार को, निर्यात को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स , फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा. अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट में 0.92 फीसदी की बढ़त आई है. भारत ने अमेरिका को 87.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है. वहीं इंपोर्ट में 15.95 फीसदी का उछाल है और ये 52.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, जो 2024-25 में 40.89 अरब डॉलर था और 2025-26 में 34.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इस ट्रेड डील से भारत के लिए अमेरिका को निर्यात करना और आसान और सस्ता होगा . टैरिफ कम होने से निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा. व्यापार ही नहीं बल्कि निवेश, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जॉब्स को भी बढ़ावा मिलेगा.
डील की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भारत ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स पर टैरिफ छूट देने की पेशकश की है. जिससे ये प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे. वहीं भारत ने अगले पांच सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे आदि खरीदने की बात कही है.