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'महा डील' के करीब भारत, 24 जुलाई पर टिकी है दुनियाभर की नजर, ट्रेड से लेकर टैरिफ तक...क्या बदलेगा?

India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच लंबे वक्त से अटकी ट्रेड डील अब फाइनल होने के करीब पहुंच गई है. 24 जुलाई की तारीख इस डील के लिए बेहद अहम है. भारत को इस डील से क्या मिलेगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 24, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:35 PM IST
'महा डील' के करीब भारत, 24 जुलाई पर टिकी है दुनियाभर की नजर, ट्रेड से लेकर टैरिफ तक...क्या बदलेगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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