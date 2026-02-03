India US Trade Deal: 'किसानों से समझौता नहीं होने दिया...' , केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया किस आधार पर हुई डील

Piyush Goyal India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिश्ते अब सुधरते हुए दिख रहे हैं. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल अगस्त में भारत पर लगाए गए 50 फीसदी के टैरिफ को घटाकर अब 18 फीसदी करने का ऐलान किया है. इस डील के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज ढाई फीसदी से अधिक की तेजी दिखी. इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिकी के बीच इस ट्रे़ड डील और बातचीत पर दिल्ली में प्रेस वार्ता कर खास जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील में भारत के हित को ध्यान में रखा. पीएम मोदी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है. किसानों से समझौता नहीं होने दिया है. पीयूष गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मित्रता के आधार पर डील कराई है.

माननीय प्रधानमंत्री @NarendraModi जी ने हमेशा agriculture और dairy, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्ज्वल भविष्य मिले, उसके लिए लगातार काम किया है। Add Zee News as a Preferred Source कभी उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। मुझे… pic.twitter.com/8XxhbuSk4Q — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 3, 2026

पीयूष गोयल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा - एक बड़ा मजबूत, भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला India US Trade Deal माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात finalise किया गया है. भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा-युवती, हमारी बहनें, महिलाएं सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया."

पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के साथ अच्छी डील- गोयल

भारत और अमेरिकी के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो गई है. इससे भारतीय सामानों को अमेरिका भेजने पर अब टैरिफ में काफी गिरावट देखी जाएगी. इस बीच इस डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की. उन्होंने भारत और अमेरिका की इस डील पर कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत के साथ अच्छी डील हुई है. यूएस ने सबसे अच्छी डील भारत को दी है. यह भारत को मजबूत करने वाली डील है. टैरिफ कम होने से हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस डील से MSME सेक्टर को फायदा होगा.

केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे बताया कि इस डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हित को ध्यान में रखा है. पीएम मोदी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है. किसानों से समझौता नहीं होने दिया गया. उन्होंने इस डील में कृषि, डेयरी क्षेत्र को आगे रखा है.

यह भी पढ़ें- पहले खिसियाकर ठोके डबल टैरिफ, फिर ठंडे पड़े तेवर...कैसे हुई भारत-US की ट्रेड डील? जानें सारे सवालों के जवाब

पीएम मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी को संभाला- गोयल

पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी को संभाला है. उनके हितों को संभाला है और इस सेक्टर में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले, उसके लिए लगातार काम किया है. केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने इस सेक्टर के लोगों के हितों के साथ कभी भी समझौता नही होने दिया. गोयल ने कहा, "मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है कि इंडिया-यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं,उनको संरक्षित किया गया है."

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह डील एक मात्र ट्रेड डील नहीं है. ये भारत के उज्जवल भविष्य का एक पड़ाव है, ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ेगी.

इन सेक्टर्स को मिलेंगे बहुत सारे अवसर

गोयल ने बताया कि इस डील से हमारे सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि इस डील से हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा Gem and Jewellery सेक्टर, हमारा लेदर और फुटवियर सेक्टर, Marine सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर मिलेंगे.

डील पर ट्रंप और मोदी ने क्या कहा था?

सोमवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा था, "प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्ती और सम्मान के चलते और उनकी मांग पर तत्काल प्रभाव से हम अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करेगा. वे भी अमेरिका के विरुद्ध अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे."

वहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उनसे हुई बातचीत और टैरिफ को लेकर अपनी खास बात कही थी. सोमवार को पीएम मोदी ने लिखा, "आज अपने प्रिय मित्र प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद."