India-US Trade Deal: भारत-अमेर‍िका के बीच ट्रेड डील, क‍िन-क‍िन सामान के घट जाएंगे रेट? ये रही पूरी ल‍िस्‍ट

Trade Deal: सरकार की तरफ से डील की पूरी शर्तों की आधिकारिक जानकारी अभी आना बाकी है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच व्यापार के तरीके को नया रूप दे सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:26 PM IST
Chiper Product List: भारत और अमेरिका के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने को लेकर हुए एग्रीमेंट से देश के अंदर कई तरह के सामान सस्ते हो सकते हैं. इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्‍ट से लेकर कुछ एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट तक शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील से लैपटॉप, मोबाइल गैजेट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेक हार्डवेयर और उनके पार्ट्स की कीमतें कम हो सकती हैं. इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड सामान और घरेलू अप्‍लायंस भी कम इम्‍पोर्ट खर्च के कारण सस्ते हो सकते हैं.

एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर लगने वाली इम्‍पोर्ट फी घटेगी?

दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर लगने वाली इम्‍पोर्ट फी घट सकती है, जिससे बढ़ती खाद्य महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से डील की पूरी शर्तों की आधिकारिक जानकारी अभी आना बाकी है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच व्यापार के तरीके को नया रूप दे सकती है. इससे भारत के टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़ा सेक्टर को टैरिफ कटौती का फायदा मिल सकता है.

इन प्रोडक्‍ट पर लग सकता है 50 प्रतिशत टैर‍िफ
जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, जो भारत का बड़ा निर्यात क्षेत्र है, को इस ट्रेड डील से फायदा मिल सकता है. इसके अलावा स्टील और केमिकल जैसे औद्योगिक और इंजीनियरिंग सामान को भी बाजार में आसानी से पहुंच मिल सकती है. हालांकि, जानकारों का कहना है कि स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे कुछ उत्पादों पर अभी भी करीब 50 प्रतिशत तक ड्यूटी लग सकती है. एनाल‍िस्‍ट के अनुसार, कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर नई ट्रेड डील के बाद भी ज्यादा टैरिफ लगे रह सकते हैं.

भारतीय सामान पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच यह ट्रेड डील हुई. इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है और भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर व्यापारिक बाधाएं कम की हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते में भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद कम करने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने की बात भी शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. यह जानकर खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' प्रोडक्‍ट पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद.' (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

