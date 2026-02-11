24 घंटे भी नहीं टिक पाई फैक्टशीट! व्हाइट हाउस ने चुपचाप डील की प्रमुख शर्तों में कर दिया बदलाव

India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस से इंडिया-US ट्रेड डील फैक्ट शीट जारी होने के एक दिन बाद ही US ने चुपके से इसके शब्दों और कुछ शर्तों में बदलाव कर दिया है. इसमें भारत के 500 बिलियन डॉलर से अधिक के अमेरिकन सामान खरीदने के 'कमिटमेंट' को बदलकर 'इरादा' कर दिया गया है और टैरिफ रिडक्शन लिस्ट से (कुछ आइटम, इसमें कुछ दालें भी शामिल हैं) हटा दिए हैं.

फैक्ट शीट में क्या कहा गया था?

फैक्ट शीट के शुरुआती वर्शन में कहा गया था कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और $500 बिलियन से अधिक के US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है. हालांकि, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अभी जो वर्शन मौजूद है. उसमें कहा गया है कि भारत अधिक अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने का 'इरादा' रखता है. इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी की लिस्ट से 'एग्रीकल्चरल' शब्द भी हटा दिया गया है.

पहले वाले फैक्ट शीट वर्जन में ये भी कहा गया था कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा. इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. संशोधित यानी की रिवाइज वर्जन में इस लिस्ट से 'कुछ दालों' का संदर्भ हटा दिया गया है.

डिजिटल सर्विस टैक्स

ओरिजिनल फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और डिजिटल ट्रेड में भेदभाव वाले या बोझिल तरीकों और दूसरी रुकावटों को दूर करने वाले मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए कमिटेड है. हालांकि, नई फैक्ट शीट में ये नहीं लिखा है कि भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा. इसके बजाय इसमें लिखा है कि भारत मजबूत बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत करने के लिए कमिटेड है.

पिछले सप्ताह, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की थी. इसके तहत दोनों देश बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे.

इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होगी खत्म

प्रस्तावित सिस्टम के तहत US भारतीय सामानों पर टैरिफ को मौजूदा 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर देगा. बदले में भारत सभी US इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कई तरह के अमेरिकी खाने और खेती के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा. इसमें सूखे डिस्टिलर के दाने, जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं.

क्या है भारत का इरादा?

दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत ने अगले पांच सालों में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने का भी इरादा जताया है.