India-America Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर दोनों देशों के बीच रजामंदी बन गई है? हालांकि, अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है. डील से जुड़ा ड्रॉफ्ट जारी होने के बाद ही इस पर सही जानकारी सामने आएगी.
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय बाद ट्रेड डील होने से शेयर बाजार के निवेशक खुश हैं. शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों (FII) ने अपना निवेश बढ़ा दिया है. इसी का असर है कि मंगवार को सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. भारत और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. हालांकि, अभी इस पर डिटेल्ड जानकारी का इंतजार है. डील का ड्रॉफ्ट जारी किये जाने के बाद ही यह साफ होगा कि किन प्रोडक्ट पर कितनी कटौती की जाएगी?
एग्रीकल्चर और डेयरी पर क्या सहमति बनी?
दोनों देशों के बीच अब तक ट्रेड डील एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर सहमति नहीं बनने के कारण रुकी हुई थी. भारत ने इन दोनों ही सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया था. अब एग्रीकल्चर और डेयरी पर क्या सहमति बनी है, यह तो ड्रॉफ्ट सामने आने के बाद ही पता लगेगा. दूसरी तरफ आज सरकार की तरफ से ट्रेड डील पर आज आधिकारिक बयान दिया जाएगा. उसमें भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर स्थिति साफ हो सकती है.
ट्रंप का इस पर इंटरेस्ट लेने का कारण?
ड्रॉफ्ट जारी होने से पहले यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा (करीब 8.3 अरब डॉलर का सामान) 25 प्रतिशत या इससे ज्यादा के टैरिफ की मार झेलेगा. इस सबके बीच एक सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ओपन क्यों कराना चाहते हैं? आइए जानते हैं ट्रंप का इस पर इंटरेस्ट लेने का कारण-
भारत में फूड प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा
दरअसल, भारत की 140 करोड़ की आबादी के बीच फूड प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है. अमेरिका लंबे समय से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी निर्यात के लिए खोलने की मांग कर रहा है. लेकिन भारत ने इन्हें खोलने से इनकार कर दिया था. भारत का डेयरी सेक्टर 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की जरूरत को पूरा करता है. आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के इस बड़े बाजार में अपने देश का हित तलाश रहे हैं.
क्यों ओपन कराना चाह रहे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर
अमेरिका के पास सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स (दूध, दही, चीज), मक्का, बादाम, फल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है. यदि अमेरिकी किसानों के सामान को भारतीय बाजार में एंट्री की इजाजत मिलती है तो 'अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट' भारत के विशाल बाजार में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा. इससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा और अमेरिका के गांवों को फायदा होगा. साल 2024 में अमेरिका का भारत के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड 1.3 अरब डॉलर का था. लेकिन ट्रंप की मंशा इसे पलटने की थी.
ट्रेड बैलेंस सुधारने की मंशा
इसका दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ट्रेड बैलेंस में सुधार करना चाहते हैं. अमेरिका भारत से भारी मात्रा में आयात करता है. लेकिन भारत अमेरिका से कम ही इम्पोर्ट करता है. ट्रंप ने ट्रेड बैलेंस करने का दवाब बनाने के लिए ही टैरिफ को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था. लेकिन अब दोनों देशों की तरफ से टैरिफ को कम करने का वायदा किया गया है. अमेरिकी सीनेटर और किसान संगठन भी लंबे समय से भारत पर दालें (पल्सेस), सोयाबीन आदि के लिए टैरिफ कम करने की मांग कर रहे थे.
ट्रंप पर एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवाने का दवाब क्यों?
ट्रंप के लिए अमेरिकी किसानों को वोट बैंक काफी अहम है. सोयाबीन, मक्का (कॉर्न), गेहूं, डेयरी, पोल्ट्री, बादाम, फल और दालों (पल्सेस) के उत्पादक ट्रंप पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि उनको भारत जैसे बड़े बाजार में पहुंच मिले. ट्रंप पर यह दबाव अमेरिका के किसान संगठनों की तरफ से डाला जा रहा है. इन संगठनों का अमेरिका में अच्छा प्रभाव है और यदि भारतीय बाजार का इनको एक्सेस मिलता है तो किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही ट्रंप की राजनीतिक छवि भी मजबूत होगी.
ग्रामीण और अमेरिकी किसान ट्रंप की बड़ी ताकत
ट्रंप की बड़ी ताकत ग्रामीण अमेरिका और किसान वोटर हैं. साल 2024 के चुनाव में फार्मिंग एरिया जैसे मिडवेस्ट के 78% काउंटी ने ट्रंप को वोट दिया. यही कारण है कि ट्रंप अमेरिकी किसानों को ज्यादा बाजार और अच्छी कीमतें दिलाना चाहते हैं. भारत की 140 करोड़ की आबादी वाला बाजार उनके लिए सुनहरा मौका है. अमेरिकी सीनेटर केविन क्रेमर और स्टीव डेन्स ने भी जनवरी 2026 में ट्रंप को चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत पर दालों के टैरिफ कम करवाएं. इसके अलावा नॉर्थ डकोटा में भी ऐसी ही मांग की जा रही है.