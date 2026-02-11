India-US Trade Deal: ट्रेड डील का सीधा असर रसोई पर! भारत-अमेरिका समझौते से आपकी थाली कितनी सस्ती-महंगी होगी?

India-US Trade Deal : India -US ट्रेड डील के बाद बड़ी अपडेट देखने को मिली है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड डील में 'कुछ खास दालों' पर ड्यूटी में कटौती के बाद भारत US से पीली मटर, मसूर और राजमा जैसी दालों का इंपोर्ट बढ़ा सकता है. अभी US से थोड़ी मात्रा में पीली मटर, लाल और हरी दाल इंपोर्ट की जाती है. इसकी कीमतें कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 5% से 10% अधिक हैं. ट्रेडर्स ने कहा कि इससे US से दालों का इंपोर्ट फायदेमंद नहीं रह जाता है.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी फैक्ट शीट में कहा गया है कि भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा. इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. बता दें, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 1.12 मिलियन डॉलर की दालों का आयात किया था.

दालों पर जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है?

भारत और US के जॉइंट स्टेटमेंट में दालों के इंपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था. भारत ने कहा है कि एक बार जब टैरिफ पर क्लैरिटी मिल जाएगी, तो देखेंगे कि US से दालों की सोर्सिंग बढ़ानी है या नहीं.

भारत कहां से इंपोर्ट करता है दालें?

31 मार्च 2026 तक अरहर और उड़द जैसी दालों का बिना ड्यूटी के इंपोर्ट किया जा सकता है. अभी पीली मटर पर 30% और मसूर दाल पर 10% ड्यूटी है. भारत अपनी सालाना खपत का लगभग 18%-20% दालें अरहर, उड़द, मसूर (मसूर), पीली मटर और बंगाल चना- कनाडा, रूस, ब्राजील, म्यांमार और अफ्रीका से इंपोर्ट करता है. चना और मसूर की दाल के बदले इस्तेमाल होने वाली पीली मटर अभी कनाडा और रूस से इंपोर्ट की जाती है. भारत का घरेलू प्रोडक्शन डिमांड पूरी करने के लिए काफी नहीं है. बंगाल चना अधिकतर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है.

सूत्रों ने कहा कि US पिछले कई सालों से भारत को जीरो ड्यूटी पर दाल और पीली मटर के एक्सपोर्ट को शामिल करने पर जोर दे रहा है. फैक्ट शीट के मुताबिक, 'भारत ने दुनिया की किसी भी बड़ी इकॉनमी के मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स पर सबसे अधिक टैरिफ लगाए हैं. इसमें खेती के सामान पर एवरेज 37% और कुछ ऑटो पर 100% से अधिक टैरिफ हैं.'

दाल पर पीयूष गोयल ने क्या कहा था?

कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को सामानों में ‘मसूर’ का जिक्र किया था ये सालों से US से इम्पोर्ट की जा रही हैं और इस पर टैरिफ में कटौती होगी. FY25 में भारत की इम्पोर्टेड दालें 2023-24 के मुकाबले 46% बढ़कर $5.48 बिलियन हो गईं. पिछले फाइनेंशियल में US से दालों का इम्पोर्ट सिर्फ लगभग $89 मिलियन था.