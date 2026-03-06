चीन के साथ जो भूल हुई वो गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे, ट्रेड डील पर बोले-यूएस डिप्टी सेक्रेटरी

US Tariff: भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने साफ किया कि अमेरिका अब 20 साल पहले चीन के साथ की गई गलती को नहीं दोहराएगा. उन्होंने कहा कि अब यूएस 'अमेरिका फर्स्ट' की पॉलिसी पर काम कर रहा है.
India-US Trade Deal: जिस गलती को अमेरिका ने 20 साल पहले चीन के साथ किया था, अब उस तरह की गलती को नहीं दोहराया जाएगा. अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर रायसीना डायलॉग में ये बातें कहीं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, अमेरिका भारत के साथ उस तरह की गलती नहीं दोहराएगा, जो 20 साल पहले चीन के साथ की थी. उस समय अमेरिका ने चीन को बड़े बाजार दिए. लेकिन बाद में चीन ने कई सेक्टर में अमेरिका को ही पीछे छोड़ दिया. अब अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी के तहत हर कदम पर अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखेगा.
डाउ ने यह भी साफ किया कि 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी का मतलब अमेरिका का अकेले चलना नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे देशों के सहयोग से ही अमेरिका अपने टारगेट हासिल कर सकता है. उन्होंने कहा, अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह नहीं कि हम अकेले रहें. सहयोग से ही हम अपने हितों को पूरा कर सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं. हर देश अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है.
लैंडाउ ने भारत की लगातार बढ़ती ताकत पर भी फोकस किया. उन्होंने कहा कि यह सदी भारत के आगे बढ़ने की होगी. भारत इस समय दुनियाभर में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. यहां आर्थिक, मानवीय और अन्य संसाधनों की भरमार है. भारत इस सदी का भविष्य तय करने वाले देशों में से एक होगा. उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सदी भारत के उदय की होगी.
अमेरिका की तरफ से की जाने वाली की यह पार्टनरशिप दया या चैरिटी पर नहीं, बल्कि दोनों देशों के हित पर टिकी हुई है. लैंडाउ ने कहा, 'मैं यहां सोशल वर्क करने नहीं आया. यह हमारे देश के हित में है और भारत के हित में भी कि हमारी साझेदारी गहरी हो.' दुनिया में कई 'विन-विन' मौके भारत के साथ हैं. अमेरिका भारत के साथ रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नशीले पदार्थों पर रोक और इंडो-पैसिफिक सेक्टर में सहयोग बढ़ाना चाहता है.
ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लैंडाउ ने पॉजिटिव अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि हम उस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जो फिनिश लाइन के बहुत करीब है. इस साल की शुरुआत में दोनों देशों ने एक इंटरिम एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर घोषित किया था, यह पारस्परिक और दोनों के फायदे वाला है. दोनों तरफ से किया जाने वाला यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) की दिशा में कदम है, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई थी.
इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और बाजार तक पहुंच आसान होगी. लैंडाउ ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह एग्रीमेंट निष्पक्ष होगा, अमेरिकी लोगों के लिए फेयर होगा. भारत को यह समझना चाहिए कि अमेरिका अब पहले से सतर्क है और कोई भी फैसला अपने देशवासियों के हित को ध्यान में रखकर ही करेगा.