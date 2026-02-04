Advertisement
क्या बलिदान देकर हो रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील...भारत का असली दोस्त कौन; पलटू बाबा कितने भरोसेमंद?

क्या 'बलिदान' देकर हो रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील...भारत का असली दोस्त कौन; पलटू 'बाबा' कितने भरोसेमंद?

भारत के लिए ये ट्रेड डील आसान नहीं रही है. एक्पर्ट्स का मानना है कि इस डील के लिए भारत को समझौता करना पड़ा है. इस डील के बाद ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:06 PM IST
क्या 'बलिदान' देकर हो रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील...भारत का असली दोस्त कौन; पलटू 'बाबा' कितने भरोसेमंद?

India-US Trade Deal :  डील, डील, डील............आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो ही गई है. इस डील के बाद अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के इस ऐलान का स्वागत किया है और कहा है कि ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा. लेकिन, भारत के लिए ये ट्रेड डील आसान नहीं रही है. एक्पर्ट्स का मानना है कि इस डील के लिए भारत को समझौता करना पड़ा है. भारत और अमेरिका के बीच ये डील EU डील के तुरंत बाद हुई है कुछ समय पहले दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल था. इस डील के बाद ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. हालांकि, PM मोदी ने रूस से तेल खरीदने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है.

कैसे हैं भारत-अमेरिका के व्यापारिक संबंध?

सालों से अमेरिका और चीन भारत के टॉप दो ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं. अमेरिकी सरकार के ट्रेड डेटा के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका ने भारत के साथ $129.2 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के साथ टॉप स्थान हासिल किया है. ये भारत-चीन व्यापार के $127.7 बिलियन से थोड़ा ही अधिक था. 2024 में भारत को अमेरिकी निर्यात लगभग $41 बिलियन था. जबकि तेल और ईंधन का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत यानी $13 बिलियन है. इसके बाद कीमती मोती और पत्थर हैं. इसकी कीमत $5.16 बिलियन है. भारत अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण और मेडिकल उपकरण भी आयात करता है. इसकी तुलना में 2024 में अमेरिका (जो भारत का सबसे बड़ा मार्केट है) का भारतीय निर्यात कुल लगभग $87 बिलियन था. इसमें मोती, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल थे.

ये भी पढ़ें : भारत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं दुनिया के ताकतवर देश, सालभर में 5 मेगा ट्रेड डील

 

 $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने पर सहमति

अब, ट्रंप का कहना है कि मोदी ने ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कोयला और कृषि उत्पादों सहित कई क्षेत्रों में $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने पर सहमति जताई है. 

ये भी पढ़ें : पहले खिसियाकर ठोके डबल टैरिफ, फिर ठंडे पड़े तेवर...कैसे हुई भारत-US की ट्रेड डील?

डील में अभी भी डिटेल्स की कमी​

 

अमेरिकी डील में अभी भी डिटेल्स की कमी है, जिनमें से कई पर आगे बातचीत करनी होगी. ट्रंप के मुताबिक, इस डील में भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ रेट को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना, $500 बिलियन के सामान को खरीदने का समझौता , रूसी तेल खरीद बंद करने पर सहमति बनी है. इसे देखकर यही लगता है कि भारत को कई शर्तें माननी पड़ीं हैं. कुछ महीने पहले वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे. इसीलिए एक डील होना तय था. इस डील से अमेरिकी निर्यात में काफी ग्रोथ होगी. ट्रंप ने कहा कि भारत ने 'BUY AMERICAN' (अमेरिकी खरीदें) के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर प्रतिबद्धता जताई है.

