India-US Trade Deal :क्या भारत अमेरिका पर लगाएगा जीरो टैरिफ? ट्रंप-मोदी डील पर क्यों मचा है बवाल

Hindi NewsबिजनेसIndia-US Trade Deal :क्या भारत अमेरिका पर लगाएगा जीरो टैरिफ? ट्रंप-मोदी डील पर क्यों मचा है बवाल

रूसी तेल खरीद रोकने की योजनाओं पर भारत ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जबकि मॉस्को यानी कि रूस दिल्ली का लंबे समय से पार्टनर है. रूस ने कहा कि उसके पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है. भारत अभी अमेरिका से सालाना $50 बिलियन से कम का इंपोर्ट करता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:43 PM IST
India-US Trade Deal :  भारत-अमेरिका व्यापार डील पर कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कुछ बड़े दावे करने के बाद दोनों पक्ष डिटेल्स शेयर करने में हिचकिचा रहे थे. अमेरिकी पक्ष तुलनात्मक रूप से अधिक खुलकर बात कर रहा था. जबकि डील पर साइन होने से पहले अभी भी 'डिटेलिंग' और 'पेपरवर्क' चल रहा था. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि यह डील अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर भारत के टैरिफ को 13.5% से घटाकर शून्य कर देगी और ड्यूटी खत्म कर देगी. वहीं, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस को बुलाया और 20 मिनट का भाषण दिया. उन्होंने मोदी-ट्रंप की 'दोस्ती' की तारीफ की और सभी 140 करोड़ भारतीयों को फायदे का वादा किया. उन्होंने कहा कि जल्द ही फाइनल होने के बाद डील पर साइन किए जाएंगे. 

 टैरिफ 50% से घटाकर 18%

ये निश्चित रूप से टूटे हुए संबंधों को फिर से ठीक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस डील में टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी.

मोदी किस बात पर सहमत हुए हैं?

जहां तक ​​मोदी द्वारा बदले में सहमत होने की बात है ट्रंप ने कहा कि भारतीय PM मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं. 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने, अमेरिका पर टैरिफ शून्य करने और रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गए हैं. ये अमेरिकियों की एक प्रमुख मांग थी. हालांकि, नई टैरिफ दर के अलावा PM मोदी ने सोमवार को ट्रंप की पोस्ट के बाद अपनी X पोस्ट में डील के डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है. 

क्यों भारत से नाराज थे ट्रंप?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप इस बात से नाराज थे कि PM मोदी ने उनके इस दावे से सहमति नहीं जताई कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था. अगस्त में लगाए गए कुल 50% अमेरिकी टैरिफ रेट से भारत के लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के तौर पर इसकी अपील कम हुई और डिप्लोमैटिक रिश्ते खराब हो गए. पिछले महीने डॉलर के मुकाबले भारत की करेंसी एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली थी. ये डील न होने की चिंताओं के कारण गिर गई थी.

रूसी तेल, वेनेज़ुएला, $500 बिलियन का 'कमिटमेंट'

रूसी तेल खरीद रोकने की योजनाओं पर भारत ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. जबकि मॉस्को यानी कि रूस दिल्ली का लंबे समय से पार्टनर है. रूस ने कहा कि उसके पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है. भारत अभी अमेरिका से सालाना $50 बिलियन से कम का इंपोर्ट करता है. इसलिए इसे बढ़ाकर $500 बिलियन करना मुश्किल होगा. इस बात को भारतीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने उठाया था.

महीनों के उतार-चढ़ाव के बाद सरप्राइज

दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों में सुधार के संकेत तब दिखे जब ट्रंप ने सितंबर में मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया. लेकिन कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था. क्योंकि बाद में उन्होंने धमकी दी थी कि अगर भारत ईरान से तेल खरीदता है तो वह और टैरिफ लगाएंगे. पिछले साल की शुरुआत में ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से ही एक डील के लिए बातचीत चल रही थी. लेकिन हाल ही में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि कोई डील जल्द होने वाली है. 

EU के साथ एक ऐतिहासिक डील

ये अमेरिकी डील भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक डील हासिल करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है. जिससे मई 2025 से नई दिल्ली द्वारा साइन किए गए ट्रेड पैक्ट्स की संख्या पांच हो गई है. भारत उन पहले देशों में से था जिसने पिछले साल ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड बातचीत शुरू की थी. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय बार-बार लेने के बाद रिश्ते खराब हो गए. जबकि टैरिफ ने संबंधों को और खराब कर दिया. लेकिन डील की रूपरेखा ने नरेंद्र मोदी के लिए घरेलू स्तर पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

India-US trade deal

Trending news

