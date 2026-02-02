India-US Trade Deal: ऑटो से टेक्सटाइल तक...कम टैरिफ का फायदा किन-किन सेक्टर्स को मिलेगा?

India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका ने आखिरकार ट्रेड डील साइन कर ली है. इसमें अमेरिका ने टैरिफ को पहले के 25% से घटाकर 18% कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि यह ट्रेड डील 'तुरंत प्रभावी होगी'. इससे भारत को तुरंत टैरिफ में राहत मिलने का संकेत मिला है. अब टैरिफ का बोझ कम होने से जिन कंपनियों का अमेरिका में बड़ा कारोबार है. उन्हें मार्जिन में राहत, बेहतर कॉम्पिटिशन और बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. भारतीय एक्सपोर्टर्स में टेक्सटाइल, सी-फूड, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और चुनिंदा कंज्यूमर कंपनियों जैसे सेक्टर को इसका सबसे अधिक फायदा होने की संभावना है.

ट्रेड डील से टेक्सटाइल को होगा फायदा

कुछ समय की मुश्किलों के बाद अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील से टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर को लंबे समय से इंतजार वाली राहत मिलेगी. ये सेक्टर इस ऐतिहासिक समझौते से सबसे अधिक फायदे में रहेगा, क्योंकि अमेरिका भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 28% हिस्सा है. इससे ये भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है. इसके अलावा, भारत के आधे से अधिक टेक्सटाइल और कपड़ों का इंपोर्ट अमेरिकी कपास से जुड़ा हुआ है. ये दोनों देशों के बीच ट्रेड इंटीग्रेशन को दिखाता है.

सीफूड सेक्टर को होगा फायदा

सीफूड सेक्टर एक और ऐसा क्षेत्र है जिसे काफी फायदा हो सकता है. अमेरिका भारतीय सीफूड कंपनियों के लिए खासकर झींगा और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक अहम एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है.

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा

अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी वाली ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होने की उम्मीद है. कम टैरिफ से ग्लोबल OEM से ऑर्डर मिलते रहेंगे. मार्जिन बेहतर होगा और लागत के हिसाब से कुशल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी.

केमिकल सेक्टर

केमिकल सेक्टर खासकर स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल कंपनियां, कम टैरिफ से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार और मार्जिन बढ़ने से फायदा उठा सकती हैं. अमेरिका कई भारतीय केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक मुख्य मार्केट है.

रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 18%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं. इसके तहत तहत संयुक्त राज्य अमेरिका कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों के अलावा, 'अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदें' के लिए भी प्रतिबद्धता जताई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील का स्वागत किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की पुष्टि की और उसका स्वागत किया है. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद. जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं.

