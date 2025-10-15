Advertisement
trendingNow12963322
Hindi Newsबिजनेस

India-US Trade Talk: टैर‍िफ लगाने वाले अमेर‍िका की निकली हेकड़ी! अब न‍िकलेगा सॉल्‍यूशन; बातचीत के ल‍िए US पहुंची भारतीय टीम

अमेरिका के राजदूत (Designate) हाल ही में भारत आए थे. उन्‍होंने सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बैठकर बातचीत की. उन्‍होंने सभी से मुलाकात भी की. भारतीय टीम बातचीत के ल‍िए अमेरिका में है और दोनों पक्षों के ल‍िए फायदेमंद सॉल्‍यूशन की कोश‍िश है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India-US Trade Talk: टैर‍िफ लगाने वाले अमेर‍िका की निकली हेकड़ी! अब न‍िकलेगा सॉल्‍यूशन; बातचीत के ल‍िए US पहुंची भारतीय टीम

India America Trade Talk: अमेर‍िका ने प‍िछले द‍िनों भारत पर 25 प्रत‍िशत का एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ लगाने की बात कही थी. इसके बाद यह टैर‍िफ 25 प्रत‍िशत से बढ़कर 50 प्रत‍िशत पर पहुंच गया है. मौजूदा समय में अमेर‍िका को क‍िये जाने वाले भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लगाया जा रहा है. लेक‍िन अब दोनों देशों के बीच प‍िछले काफी समय से चल रही व्‍यापार‍िक बातचीत की कोश‍िश रंग ला रही है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज हो गई है.

सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बैठकर बातचीत की

सरकारी सूत्रों की तरफ ने दावा क‍िया गया क‍ि भारत की एक टीम अमेरिका में है. दोनों देश इसका सॉल्‍यूशन ढूंढने की कोशिश में हैं. एएनआई के सूत्रों के हवाले से म‍िल रही खबर के अनुसार दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है. अमेरिका के राजदूत (Designate) हाल ही में भारत आए थे. उन्‍होंने सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बैठकर बातचीत की. उन्‍होंने सभी से मुलाकात भी की. भारतीय टीम बातचीत के ल‍िए अमेरिका में है और दोनों पक्षों के ल‍िए फायदेमंद सॉल्‍यूशन की कोश‍िश है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी न‍िर्यात का करीब 45 प्रतिशत टैरिफ-फ्री
सूत्रों की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि दोनों पक्षों के बीच बातचीत आमने-सामने होगी. अमेरिका के ल‍िए भारत का निर्यात बढ़ रहा है और यह जारी रह सकता है. भारत के अमेरिकी न‍िर्यात का करीब 45 प्रतिशत टैरिफ-फ्री है. अमेरिका ने भारत के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, लेकिन यह निर्यात बढ़ रहा है. सितंबर महीने में भारत का निर्यात 4.43 प्रतिशत बढ़ गया.

क्रूड ऑयल और गैस के इम्‍पोर्ट को बढ़ाने का प्‍लान
कमर्श‍ियल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल गुरुवार को अमेरिका पहुंचेंगे. वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे. भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने के लि‍ए तैयार है. पिछले 7-8 साल के दौरान अमेरिका से एनर्जी खरीद 25 अरब डॉलर से घटकर 12-13 अरब डॉलर हो गया. अब क्रूड ऑयल और गैस के इम्‍पोर्ट को बढ़ाने का प्‍लान है.

पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 9 अक्टूबर को बातचीत हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर बधाई दी. दोनों पीएम मोदी ने कहा क‍ि 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद एक्‍सपोर्ट में इजाफा देखने को म‍िल रहा है. बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है. भारत की तरफ से साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्‍य रखा गया है.

छठे दौर की बातचीत नवंबर तक पूरी होने की उम्‍मीद है. इसका पहला चरण अगले महीने शुरू होने की उम्‍मीद है. अमेरिका का शटडाउन चल रहा है लेक‍िन बातचीत जारी है. दोनों देश रूस से तेल खरीद और इनवेस्‍टमेंट पर भी चर्चा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जल्द अमेरिका जा सकते हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariff

Trending news

‘हवा पर अब चिंता न करें’, SC ने ग्रीन पटाखों को दी प्रमीशन तो महुआ को नहीं आया रास
Supreme Court News
‘हवा पर अब चिंता न करें’, SC ने ग्रीन पटाखों को दी प्रमीशन तो महुआ को नहीं आया रास
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी