India America Trade Talk: अमेरिका ने पिछले दिनों भारत पर 25 प्रतिशत का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही थी. इसके बाद यह टैरिफ 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है. मौजूदा समय में अमेरिका को किये जाने वाले भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा रहा है. लेकिन अब दोनों देशों के बीच पिछले काफी समय से चल रही व्यापारिक बातचीत की कोशिश रंग ला रही है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज हो गई है.
सरकारी सूत्रों की तरफ ने दावा किया गया कि भारत की एक टीम अमेरिका में है. दोनों देश इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश में हैं. एएनआई के सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के अनुसार दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है. अमेरिका के राजदूत (Designate) हाल ही में भारत आए थे. उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर्स से बैठकर बातचीत की. उन्होंने सभी से मुलाकात भी की. भारतीय टीम बातचीत के लिए अमेरिका में है और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद सॉल्यूशन की कोशिश है.
सूत्रों की तरफ से दावा किया गया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत आमने-सामने होगी. अमेरिका के लिए भारत का निर्यात बढ़ रहा है और यह जारी रह सकता है. भारत के अमेरिकी निर्यात का करीब 45 प्रतिशत टैरिफ-फ्री है. अमेरिका ने भारत के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, लेकिन यह निर्यात बढ़ रहा है. सितंबर महीने में भारत का निर्यात 4.43 प्रतिशत बढ़ गया.
कमर्शियल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल गुरुवार को अमेरिका पहुंचेंगे. वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे. भारत अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने के लिए तैयार है. पिछले 7-8 साल के दौरान अमेरिका से एनर्जी खरीद 25 अरब डॉलर से घटकर 12-13 अरब डॉलर हो गया. अब क्रूड ऑयल और गैस के इम्पोर्ट को बढ़ाने का प्लान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 9 अक्टूबर को बातचीत हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर बधाई दी. दोनों पीएम मोदी ने कहा कि 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है. बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है. भारत की तरफ से साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है.
छठे दौर की बातचीत नवंबर तक पूरी होने की उम्मीद है. इसका पहला चरण अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है. अमेरिका का शटडाउन चल रहा है लेकिन बातचीत जारी है. दोनों देश रूस से तेल खरीद और इनवेस्टमेंट पर भी चर्चा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जल्द अमेरिका जा सकते हैं.