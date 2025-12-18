धड़ाम होता बाजार, धूम मचाता सोना, निकल रहा ₹ का दम...अधर में अटकी ये डील करा रही भारत का नुकसान

India USA Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) को पूरा होने में अभी और कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. कुछ मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही इसपर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है. इस साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है.वहीं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में हो रही देरी से शेयर बाजार सहित कई क्षेत्रों पर काफी असर पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में देरी से कितना नुकसान वाला है...

शेयर बाजार में गिरावट

17 और 18 दिसंबर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बाजार से लेकर अन्य क्षेत्रों में काफी हलचल रही. लेकिन सच्चाई यह रही कि दोनों देशों के बीच इसपर बातचीत किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाई. वहीं, इसका उल्टा यह हुआ कि शेयर बाजार पर काफी बुरा असर पड़ा. बाजार में Sensex और Nifty50 में गिरावट दिखी.

FIIs निवेश में कमी

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होने से इसका नुकसान शेयर बाजार को भी हो रहा है. अमेरिकी टैरिफ के कारण एक ओर जहां भारतीय सामानों को अमेरिका में निर्यात करने के लिए भारी टैक्स देना पड़ रहा है, वहीं, बाजार में अनिश्चितता की वजह से विदेशी निवेशक (Foreign Institutional Investor) शेयर बाजार में निवेश करने से बच रहे हैं.

इसके उल्टा वे अपने निवेश को भारतीय शेयर बाजर से निकाल भी रहे हैं. एक तरह से यह कहा जा सकता है कि ट्रेड वार्ता में देरी के कारण भारतीय शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव का दौर है. वहीं, इससे विदेशी निवेशक फिलहाल बाजार पर भरोसा और निवेश करने से संकोच कर रहे हैं और कई अपने निवेश को बाहर निकाल ले रहे हैं.

सोने-चांदी के भाव में उछाल

ट्रेड वार्ता में देरी और टैरिफ की चिंताओं के बीच भारत में पहली बार चांदी की कीमत 2 लाख रुपये (प्रति किलो) पार हो गई है. इसकी वजह घरेलू और वैश्विक बाजार में मजबूत मांग भी बताई जा रही है. पिछले एक साल में देश में सोने-चांदी की कीमत (Gold-Silver Price) ने काफी तेजी से उछाल दिखाई है. चांदी में पिछले एक साल में 127 फीसदी से अधिक की तेजी दिखी है. वहीं, गोल्ड में 72 फीसदी से ऊपर की तेजी आई है. देश में 22 कैरेट का सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. सोने-चांदी के भाव बढ़ने से आम लोगों और मीडिल क्लास को इसकी खरीदारी के लिए सोचना पड़ रहा है.इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी जा रही है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट दिखी है.