Used Car Market Sales: प‍िछले कुछ साल के दौरान देश में सेकेंड हैंड (प्री-ओन्ड कार) कारों का मार्केट तेजी से बढ़ा है. प‍िछले व‍ित्‍तीय वर्ष 2025 में प्री-ओन्ड कार का बाजार 5.9 मिलियन यूनिट्स पर रहा. इसके 10% CAGR से बढ़कर साल 2030 तक 9.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने की संभावना है. महिंद्रा फर्स्ट चॉइस और फॉक्सवैगन प्री-ओन्ड सर्टिफाइड की ‘इंडियन ब्लू बुक’ रिपोर्ट में इसको लेकर अनुमान जताया गया है. पुरानी कारों का बाजार तेजी से बढ़कर दोगुना होने की तरफ बढ़ रहा है. इसमें प्रीम‍ियमाइजेशन और संगठन की साफ झलक द‍िखाई दे रही है.

यूज्ड कार में एसयूवी की सेल सबसे ज्‍यादा

कारों की पसंद को लेकर भी ग्राहकों का ट्रेंड लगातार बदल रहा है. SUV और कॉम्पैक्ट SUV यूज्ड कार सेल्‍स का 50% से ज्‍यादा हिस्सा रखती हैं. चार साल पहले यह महज 23% था. औसत बिक्री मूल्य में भी 36% का इजाफा हुआ है. नॉन-मेट्रो स‍िटी से यूज्‍ड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जहां 68% खरीदार यूज्‍ड कार स‍िलेक्‍ट कर रहे हैं. र‍िपोर्ट से एक और फैक्‍ट यह सामने आया है क‍ि इन शहरों में ब्रांड लॉयल्टी काफी मजबूत है. 42% ग्राहक पुराने ब्रांड को ही दोहराना चाहते हैं.

5 स्‍टार रेट‍िंग और तकनीक पर फोकस

समय के साथ खरीदार सेफ्टी और व‍िश्‍वसनीयता को तवज्‍जो दे रहे हैं. ग्राहकों का नए मॉडल, 5 स्टार GNCAP रेटिंग, तकनीकी स्पेसिफिकेशन और माल‍िकाना हक की ह‍िस्‍ट्री पर ज्‍यादा जोर है. फॉक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने कहा कि टाइगुन विर्टस जैसे मॉडल्स की ड‍िमांड ट्रांसपेरेंसी और क्‍वाल‍िटी की तलाश द‍िखाती है.

महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के MD और CEO मोहम्मद तुर्रा कहते हैं अब बाजार एस्पिरेशन से चल रहा है. मेट्रो स‍िटी से लेकर छोटे शहरों तक ग्राहक क्‍वाल‍िटी और ट्रस्ट पर फोकस कर रहा है. संगठित प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसपेरेंसी और सर्विस स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं. चार से लेकर सात साल पुरानी कारों की संगठित सेगमेंट की 30% बिक्री है. काफी ग्राहक ऐसे हैं जो हैचबैक या सेडान कार से खुद को SUV में अपग्रेड कर रहे हैं.