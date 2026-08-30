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भारत में कभी नहीं होगी बिजली की कमी? उज्बेकिस्तान से शुरू होगी यूरेनियम की सप्लाई, चीन की बढ़ेगी टेंशन!

India Uzbekistan Uranium Deal: भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर एक और बड़ी डील को क्रैक कर लिया है. पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान लंबे समय तक यूरेनियम सप्लाई की डील पर मुहर लग गई है. इस डील के फाइनल होने के बाद चीन की टेंशन बढ़ने वाली है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 30, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:32 PM IST
भारत में कभी नहीं होगी बिजली की कमी? उज्बेकिस्तान से शुरू होगी यूरेनियम की सप्लाई, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
Image Credit: facebook

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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