/भारत में कभी नहीं होगी बिजली की कमी? उज्बेकिस्तान से शुरू होगी यूरेनियम की सप्लाई, चीन की बढ़ेगी टेंशन!

PM Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) दौरे ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और कूटनीति को नई ऊंचाई दी है. ताशकंद के कुकसारॉय राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव (Shavkat Mirziyoyev) के साथ बातचीत के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने लंबी अवधि के यूरेनियम सप्लाई समझौते को अंतिम रूप दिया. दोनों देशों के बीच यह एग्रीमेंट देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र (Nuclear Energy Sector) के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही. इस दौरे पर पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दुस्तलिक' (Oliy Darajali Dustlik) से नवाजा गया. दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान यूरेनियम की लंबे समय तक सप्लाई को लेकर अपनी सहमति जताई. इसके अलावा तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट एग्रीमेंट पर भी मुहर लगाई गई.
उज्बेकिस्तान दुनिया के टॉप 5 नेचुरल यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल है. भारत अपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को चलाने के लिए आयातित यूरेनियम पर निर्भर रहता है. उज्बेकिस्तान के साथ लंबी अवधि का करार होने से भारत को कच्चे माल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. कजाकिस्तान, फ्रांस, रूस और कनाडा के बाद उज्बेकिस्तान से यूरेनियम मिलने से भारत की आने वाले समय में किसी भी एक देश पर निर्भरता खत्म होगी.
भारत ने साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा है. इस डील से भारत को रणनीतिक यूरेनियम रिजर्व बनाने में भी मदद मिलेगी. इससे देश में बिजली प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा. पिछले दिनों लगे इंटरनेशनल बैन जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी.
यूरेनियम के अलावा दोनों देशों ने शहरी विकास में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है. पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के 'न्यू ताशकंद' प्रोजेक्ट और गुजरात के 'गिफ्ट सिटी' के बीच तकनीकी आदान-प्रदान का प्रपोजल रखा. कूटनीतिक नजरिये से देखें तो मिडिल ईस्ट में यह एग्रीमेंट भारत की मौजूदगी को मजबूत करता है और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को बैलेंस करने में मदद करेगा.