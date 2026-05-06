Advertisement
trendingNow13207284
Hindi Newsबिजनेस13 ऐतिहासिक डील, 25 बिलियन डॉलर का टारगेट; भारत-वियतनाम रिश्तों में नया चैप्टर, आतंक से लेकर UPI तक जानिए क्या हुआ?

13 ऐतिहासिक डील, 25 बिलियन डॉलर का टारगेट; भारत-वियतनाम रिश्तों में नया चैप्टर, आतंक से लेकर UPI तक जानिए क्या हुआ?

दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और वियतनाम ने कुल 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें डिजिटल पेमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स, दवा क्षेत्र, शिक्षा, बैंकिंग और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं. इन समझौतों का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को और गहराई देना है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 06, 2026, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: X/Social media
source: X/Social media

India-Vietnam Relations :  भारत-वियतनाम संबंधों को नई मजबूती मिली है. दोनों देशों ने बुधवार को अपने द्विपक्षीय रिश्तों को 'एन्हैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के लेवल तक पहुंचा दिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया. बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई अहम बैठक में व्यापार, रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है.

13 अहम समझौतों पर मुहर

दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और वियतनाम ने कुल 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें डिजिटल पेमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स, दवा क्षेत्र, शिक्षा, बैंकिंग और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं. इन समझौतों का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को और गहराई देना है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते समीकरणों पर भी दोनों पक्षों ने चर्चा की. खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई और कानून के शासन, शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली विदेश यात्रा पर भारत आए राष्ट्रपति तो लाम

हाल ही में राष्ट्रपति बने तो लाम ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत को चुना. वे तीन दिवसीय दौरे पर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक दशक पहले वियतनाम, ASEAN में भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना था और तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं.

25 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत-वियतनाम व्यापार दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. अब इसे 2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि नए समझौतों से आर्थिक सहयोग और तेज़ी से बढ़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि दवा नियामक संस्थाओं के बीच हुए समझौते से वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी. साथ ही कृषि और पशु उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. इसमें अंगूर और अनार जैसे उत्पाद शामिल हैं.

UPI कनेक्टिविटी और ASEAN समझौता

दोनों देशों ने भारत-ASEAN व्यापार समझौते को अपडेट करने पर भी सहमति जताई है. वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. इसके अलावा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता

प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम द्वारा आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन और पहलगाम हमले की निंदा के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दोनों देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब साझेदारी के जरिए विकास को नई गति देंगे. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India-Vietnam Relations

Trending news

किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
Bhagwant Singh Mann
किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
Maharashtra news
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
Urea Theft
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
Punjab Police
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
Andhra Pradesh
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
thalapathy vijay
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
Mamata Banerjee
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
Lenin
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
BJP Keralam
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?