13 ऐतिहासिक डील, 25 बिलियन डॉलर का टारगेट; भारत-वियतनाम रिश्तों में नया चैप्टर, आतंक से लेकर UPI तक जानिए क्या हुआ?

India-Vietnam Relations : भारत-वियतनाम संबंधों को नई मजबूती मिली है. दोनों देशों ने बुधवार को अपने द्विपक्षीय रिश्तों को 'एन्हैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के लेवल तक पहुंचा दिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया. बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई अहम बैठक में व्यापार, रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है.

13 अहम समझौतों पर मुहर

दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और वियतनाम ने कुल 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें डिजिटल पेमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स, दवा क्षेत्र, शिक्षा, बैंकिंग और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं. इन समझौतों का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को और गहराई देना है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते समीकरणों पर भी दोनों पक्षों ने चर्चा की. खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई और कानून के शासन, शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी है.

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पहली विदेश यात्रा पर भारत आए राष्ट्रपति तो लाम

हाल ही में राष्ट्रपति बने तो लाम ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत को चुना. वे तीन दिवसीय दौरे पर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक दशक पहले वियतनाम, ASEAN में भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना था और तब से दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं.

25 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत-वियतनाम व्यापार दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. अब इसे 2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि नए समझौतों से आर्थिक सहयोग और तेज़ी से बढ़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि दवा नियामक संस्थाओं के बीच हुए समझौते से वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी. साथ ही कृषि और पशु उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. इसमें अंगूर और अनार जैसे उत्पाद शामिल हैं.

UPI कनेक्टिविटी और ASEAN समझौता

दोनों देशों ने भारत-ASEAN व्यापार समझौते को अपडेट करने पर भी सहमति जताई है. वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. इसके अलावा, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.

सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता

प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम द्वारा आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन और पहलगाम हमले की निंदा के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दोनों देश तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और अब साझेदारी के जरिए विकास को नई गति देंगे.