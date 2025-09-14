 जर्सी पर बिना स्पॉन्सर के आज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, लगा ₹1190000000 का फटका
बिजनेस

जर्सी पर बिना स्पॉन्सर के आज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, लगा ₹1190000000 का फटका

India Vs Pakistan:  टीम इंडिया की जर्सी पर अपनी कंपनी का नाम लिखवाना कंपनियों के लिए बड़ी उपलब्धी होती है, लेकिन आज रात 8 बजे जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भिड़ंत के लिए मैदान में उतरेगी तो उसकी जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नहीं होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 14, 2025, 04:28 PM IST
India Vs Pakistan Asia Cup: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे. भारत में India Vs Pakistan मुकाबले का बहिष्कार हो रहा है. इस मैच को लेकर बायकॉट का हंगामा चरम पर है.  मैदान के अंदर हो या बाहर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं तो टेंशन और रोमांच चरम पर होता है, लेकिन इस बार ये मुकाबले इसलिए भी खास है कि पहली बार टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जर्सी पर स्पॉन्सर गायब रहेगा. 

टीम इंडिया की जर्सी से स्पॉन्सर गायब  

टीम इंडिया की जर्सी पर अपनी कंपनी का नाम लिखवाना कंपनियों के लिए बड़ी उपलब्धी होती है, लेकिन आज रात 8 बजे जब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भिड़ंत के लिए मैदान में उतरेगी तो उसकी जर्सी पर कोई स्पॉन्सर नहीं होगा. ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की पाबंदी के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर कंपनी Dream11 ने BCCI के साथ करार तोड़ लिया. स्पॉन्सर के अभाव में टीम इंडिया की नई जर्सी पर सिर्फ टूर्नामेंट का नाम, BCCI का लोगो और बड़े-बड़े अक्षरों में 'INDIA' लिखा हुआ है. 

जर्सी स्पॉन्सर नहीं होने से टीम इंडिया को कितना बड़ा नुकसान  

जर्सी से ड्रीम 11 के गायब होने से बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है. नए स्पॉन्सर की तलाश तेज कर दी गई है. राजीव शुक्ला की माने तो अगले दो से तीन हफ्तों में नए जर्सी स्पॉन्सर की तलाश पूरी कर ली जाएगा. सरकार की ओर से ऑनलाइन गेमिंग पर लगा पाबंदी के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर ड्रीम 11 ने करार बीच में ही तोड़ लिया.  करार खत्म होने से पहले ही बीच में ड्रीम 11 के हटने से BCCI को 119 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है.  नए स्पॉन्सर की तलाश जारी है, लेकिन बिना स्पॉन्सर के एशिया कप में उतरने से क्रिकेट बोर्ड की कमाई का झटका लगा है.   बता दें कि समयसीमा पूरा हुए बिना की करार खत्म होने पर बीसीसीआई की ओर से ड्रीम 11 पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जा सका, क्योंकि डील के मुताबिक अगर स्पॉन्सर का मुख्य कारोबार  सरकार के लाए गए कानून से प्रभावित होता है तो वो करार को बीच में तोड़ सकता है.  बता दें कि ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ टीम इंडिया की जर्सी पर जगह पाने के लिए 358 करोड़ रुपये की डील की थी, जो तीन साल के लिए थी.  साल 2023 में हुई इस डील को बीच में ही खत्म करना पड़ा. T20I में भुवनेश्वर कुमार का महारिकॉर्ड खतरे में, एक विकेट लेते ही बुमराह निकल जाएंगे आगे

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

BCCI

