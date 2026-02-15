Advertisement
India vs Pakistan T20 World Cup: भारत-पाक महामुकाबला या 1,560 करोड़ रुपये की जंग; आखिर क्यों झुका पाकिस्तान?

International Cricket Council के लिए भारत-पाक मैच सबसे अधिक दर्शक जुटाने वाला इवेंट माना जाता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है. यहां टीवी और डिजिटल दर्शकों की संख्या करोड़ों में होती है. 

Feb 15, 2026
India vs Pakistan T20 World Cup:  देश में क्रिकेट लोगों की रगों में बसता है और इसका क्रेज हर उम्र के फैंस में साफ-साफ दखाई है. लेकिन, जब मुकाबला पाकिस्तान से हो, तो रोमांच कई गुना बढ़ जाता है. भारत-पाक मैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जुनून, प्रतिष्ठा और जबरदस्त भिड़ंत का प्रतीक बन जाता है. T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ग्लोबल क्रिकेट अर्थव्यवस्था का अहम पिलर बन चुका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी ICC Men's T20 World Cup 2026 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से करीब 1,560 करोड़ रुपये तक का आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है. इस राशि में प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, टिकट बिक्री और डिजिटल स्ट्रीमिंग से होने वाली कमाई शामिल है. क्रिकेट एनालिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसा मुकाबला है. जिस पर पूरे टूर्नामेंट की व्यावसायिक सफलता काफी हद तक निर्भर करती है.

International Cricket Council के लिए भारत-पाक मैच सबसे अधिक दर्शक जुटाने वाला इवेंट माना जाता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मार्केट है. यहां टीवी और डिजिटल दर्शकों की संख्या करोड़ों में होती है. वहीं, पाकिस्तान में भी इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है. दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण ये मुकाबला और भी खास हो जाता है.

होटल के किराए में बढ़ोतरी

मैच कन्फर्म होने के कुछ ही मिनटों बाद मुंबई-कोलंबो का रिटर्न एयरफेयर कथित तौर पर 10,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया है. 14 और 15 फरवरी के लिए कोलंबो में होटल के किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है. प्रीमियम कमरों का किराया 1.05 लाख और 1.06 लाख रुपये प्रति रात के बीच था.

ब्रॉडकास्टर्स पर नजर

सूत्रों के मुताबिक, अगर किसी कारणवश यह मैच रद्द होता है तो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. भारत की ओर से BCCI और पाकिस्तान की ओर से PCB के बीच भले ही राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को लेकर तनाव रहा हो, लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें आमने-सामने आती रही हैं. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड इस मैच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं.

 भारत-पाक मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं

सूत्रों का कहना है कि भारत-पाक मुकाबला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता. इसके चलते होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, पर्यटन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और मर्चेंडाइज मार्केट को भी बड़ा फायदा होता है. सोशल मीडिया पर ट्रेंड, डिजिटल एंगेजमेंट और ब्रांड एक्टिवेशन इस मुकाबले को और भी वैल्युएबल बना देते हैं.

ये भी पढ़ें : Explainer: 10 मिनट डिलीवरी का खेल; फायदा या सिर्फ फंडिंग की आग?

 

ग्रुप A में टॉप पर है भारत 

भारत ने अपने T20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ शानदार जीत के साथ की और नामीबिया के खिलाफ भी जीत का यही फॉर्म जारी रखते हुए नई दिल्ली में गेरहार्ड इरास्मस की टीम को हराया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम अभी पॉइंट्स टेबल में ग्रुप A में टॉप पर है और पाकिस्तान के खिलाफ जीत से उन्हें सुपर आठ के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी.

IND vs PAK: मैच डिटेल्स 

मैच: भारत बनाम पाकिस्तान, मैच 27, टी20 वर्ल्ड कप 2026

  • तारीख और समय (IST): रविवार, 15 फरवरी, शाम 7:00 बजे

  • स्थान: R. Premadasa स्टेडियम, कोलंबो

  • लाइव प्रसारण: जियोस्टार नेटवर्क चैनल्स

  • लाइव स्ट्रीमिंग: जियोहॉटस्टार (ऐप और वेबसाइट)

