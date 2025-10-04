भारत Vs पाकिस्तान: क्रिप्टो की जंग, कौन बनेगा क्षेत्रीय डिजिटल महाशक्ति?

CryptoBattle: क्रिकेट ही नहीं क्रिप्टो की पिच पर भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल रहा है. भारत और पाकिस्तान में क्रिप्टो अपनाने की होड़ मची हुई है. भारत यूजर्स के लिहाज से सबसे आगे है, वहीं पाकिस्तान अपने क्रिप्टो के नियमों में सुधार कर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. चाइनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक, जून 2025 तक समाप्त 12 महीनों में APAC क्षेत्र ऑन-चेन क्रिप्टो गतिविधियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है और कुल क्रिप्टो लेनदेन $1.4 ट्रिलियन से बढ़कर $2.36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है.

भारत दुनिया के सबसे सक्रिय क्रिप्टो बाजारों में से एक बन गया है. भारत में बड़े पैमाने पर रिटेल यूजर्स क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं. CoinDCX, WazirX और CoinSwitch ने मजबूत एक्सचेंज इकोसिस्टम तैयार किया है. हालांकि, भारत सरकार क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स और हर लेनदेन पर 1% TDS लगाती है. देश में रेगुलेटर अभी भी फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों और एक्सचेंजों को जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान 2025 तक वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में भारत और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है और वर्तमान में उसके पास 40 मिलियन से अधिक क्रिप्टो वॉलेट हैं. पाकिस्तान ने 2025 में तेजी से क्रिप्टो को अपनाया है. पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स लेनदेन को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा. इसमें पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (PVARA) की स्थापना की योजना है, ये एक्सचेंजों की निगरानी करेगी.

पाकिस्तान ने डिजिटल मुद्राओं को कानूनी मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और सेंट्रल बैंक समर्थित डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने की योजना भी बनाई है. हालांकि, पाकिस्तान का क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी भारत की तरह डेवलप नहीं है.