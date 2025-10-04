Advertisement
trendingNow12948121
Hindi Newsबिजनेस

भारत Vs पाकिस्तान: क्रिप्टो की जंग, कौन बनेगा क्षेत्रीय डिजिटल महाशक्ति?

चाइनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक, जून 2025 तक समाप्त 12 महीनों में APAC क्षेत्र ऑन-चेन क्रिप्टो गतिविधियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है और कुल क्रिप्टो लेनदेन $1.4 ट्रिलियन से बढ़कर $2.36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत Vs पाकिस्तान: क्रिप्टो की जंग, कौन बनेगा क्षेत्रीय डिजिटल महाशक्ति?

CryptoBattle: क्रिकेट ही नहीं क्रिप्टो की पिच पर भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल रहा है. भारत और पाकिस्तान में क्रिप्टो अपनाने की होड़ मची हुई है. भारत यूजर्स के लिहाज से सबसे आगे है, वहीं पाकिस्तान अपने क्रिप्टो के नियमों में सुधार कर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. चाइनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक, जून 2025 तक समाप्त 12 महीनों में APAC क्षेत्र ऑन-चेन क्रिप्टो गतिविधियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है और कुल क्रिप्टो लेनदेन $1.4 ट्रिलियन से बढ़कर $2.36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है.

सबसे सक्रिय क्रिप्टो बाजार

भारत दुनिया के सबसे सक्रिय क्रिप्टो बाजारों में से एक बन गया है. भारत में बड़े पैमाने पर रिटेल यूजर्स क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं. CoinDCX, WazirX और CoinSwitch ने मजबूत एक्सचेंज इकोसिस्टम तैयार किया है. हालांकि, भारत सरकार क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स और हर लेनदेन पर 1% TDS लगाती है. देश में रेगुलेटर अभी भी फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों और एक्सचेंजों को जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें :सरकार का दावा- 6 साल में 17 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी अब सिर्फ 3.2%

 

तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान 

पाकिस्तान 2025 तक वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में भारत और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है और वर्तमान में उसके पास 40 मिलियन से अधिक क्रिप्टो वॉलेट हैं. पाकिस्तान ने 2025 में तेजी से क्रिप्टो को अपनाया है. पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स लेनदेन को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा. इसमें पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (PVARA) की स्थापना की योजना है, ये एक्सचेंजों की निगरानी करेगी.

पाकिस्तान ने डिजिटल मुद्राओं को कानूनी मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और सेंट्रल बैंक समर्थित डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने की योजना भी बनाई है. हालांकि, पाकिस्तान का क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी भारत की तरह डेवलप नहीं है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Cryptocurrency

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;