देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत वाली खबर, थोक मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में -1.21 प्रतिशत रही

बिहार में विधानसभा चुनाव के खुशखबरी के बीच महंगाई के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर आई है. भारत में थोक मुद्रास्फीति दर या महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर -1.21 प्रतिशत हो गई है, जो कि सितंबर में 0.13 प्रतिशत थी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 14, 2025, 03:56 PM IST
भारत में थोक मुद्रास्फीति दर या महंगाई दर अक्टूबर में कम होकर -1.21 प्रतिशत हो गई है, जो कि सितंबर में 0.13 प्रतिशत थी. यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई.  

महंगाई के आंकड़े

अक्टूबर में थोक महंगाई दर के नकारात्मक जोन में रहने की वजह खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल ऑयल एवं अन्य की कीमतों में कमी आना है. बीते महीने खाद्य उत्पादों में थोक महंगाई दर -5.04 प्रतिशत रही है, जो कि सितंबर में -1.99 प्रतिशत थी। यह दिखाता है कि थोक उत्पादों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले घटी हैं.  

दूसरी तरफ ईंधन और ऊर्जा में थोक महंगाई दर अक्टूबर में 1.12 प्रतिशत रही है. मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों में थोक महंगाई दर अक्टूबर में -0.07 प्रतिशत रही है. 22 श्रेणियों में से सात में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिनमें केमिलकल, बेसिक मेटल और मोटर वाहन शामिल हैं. वहीं, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरण जैसी 11 श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि हुई। चार श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं हुआ.  

इससे पहले बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में रिकॉर्ड 0.25 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सितंबर में 1.44 प्रतिशत थी. यह मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब की सबसे कम महंगाई दर है.  

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई दर अक्टूबर में -0.25 प्रतिशत रही है, जबकि सितंबर में यह 1.07 प्रतिशत थी। वहीं, शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88 प्रतिशत रही है, जबकि सितंबर में यह 1.83 प्रतिशत थी. खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -5.02 प्रतिशत रही है, जो दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -4.85 प्रतिशत रही है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर -5.18 प्रतिशत रही है.आईएएनएस

