भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पॉवरहाउस! कबाड़ से निकलेंगे सोना-चांदी जैसे 'खजाना', 1500 करोड़ की नई स्कीम से पैदा होगी 70,000 जॉब्स
Advertisement
trendingNow12909824
Hindi Newsबिजनेस

भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पॉवरहाउस! कबाड़ से निकलेंगे सोना-चांदी जैसे 'खजाना', 1500 करोड़ की नई स्कीम से पैदा होगी 70,000 जॉब्स

भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 1500 करोड़ रुपये की नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों का रीसाइक्लिंग बढ़ाना है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पॉवरहाउस! कबाड़ से निकलेंगे सोना-चांदी जैसे 'खजाना', 1500 करोड़ की नई स्कीम से पैदा होगी 70,000 जॉब्स

भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 1500 करोड़ रुपये की नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों का रीसाइक्लिंग बढ़ाना है. मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के जरिए देश में कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

यह स्कीम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत संचालित होगी और 2025-26 से 2030-31 तक छह सालों के लिए लागू होगी. योजना का उद्देश्य माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के रिजल्ट आने तक तत्काल समाधान प्रदान करना है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, खनन ऑपरेशन में लंबा समय लगता है, जबकि ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट से मिनिरल निकालने की प्रक्रिया तेज और कम खर्चीली है.

कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
योजना के तहत ई-वेस्ट, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप और वाहन के कैटालिटिक कन्वर्टर्स जैसे कॉम्पोनेंट्स का रीसाइक्लिंग किया जाएगा. इसमें बड़े और स्थापित रीसाइक्लिंग यूनिट्स के साथ-साथ छोटे खिलाड़ी और स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे. कुल बजट का एक-तिहाई हिस्सा विशेष रूप से छोटे और नए रीसाइक्लर्स के लिए रिजर्व किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंसेंटिव का तरीका
योजना के तहत प्लांट, मशीनरी और उपकरण पर 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. संचालन खर्च पर भी सब्सिडी उपलब्ध होगी, जो 2025-26 के आधार वर्ष के बिक्री बढ़ोतरी पर आधारित होगी. सब्सिडी दो हिस्सों में दी जाएगी—दूसरे वर्ष 40% और पांचवें वर्ष 60%.

सीमा और संभावित लाभ
हर एक यूनिट के लिए अधिकतम इंसेंटिव बड़े यूनिट्स के लिए 50 करोड़ और छोटे यूनिट्स के लिए 25 करोड़ रुपये तय किया गया है. योजना से अनुमानित 270 किलो टन सालाना रीसाइक्लिंग क्षमता और लगभग 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल उत्पादन होगा. इस परियोजना से कुल 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और करीब 70,000 नई जॉब्स पैदा होंगी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

recycling of e-waste

Trending news

400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
;