भारत बनेगा क्रिटिकल मिनरल पॉवरहाउस! कबाड़ से निकलेंगे सोना-चांदी जैसे 'खजाना', 1500 करोड़ की नई स्कीम से पैदा होगी 70,000 जॉब्स

भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 1500 करोड़ रुपये की नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिजों का रीसाइक्लिंग बढ़ाना है. मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के जरिए देश में कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
यह स्कीम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत संचालित होगी और 2025-26 से 2030-31 तक छह सालों के लिए लागू होगी. योजना का उद्देश्य माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के रिजल्ट आने तक तत्काल समाधान प्रदान करना है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, खनन ऑपरेशन में लंबा समय लगता है, जबकि ई-वेस्ट और बैटरी वेस्ट से मिनिरल निकालने की प्रक्रिया तेज और कम खर्चीली है.
कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
योजना के तहत ई-वेस्ट, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप और वाहन के कैटालिटिक कन्वर्टर्स जैसे कॉम्पोनेंट्स का रीसाइक्लिंग किया जाएगा. इसमें बड़े और स्थापित रीसाइक्लिंग यूनिट्स के साथ-साथ छोटे खिलाड़ी और स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे. कुल बजट का एक-तिहाई हिस्सा विशेष रूप से छोटे और नए रीसाइक्लर्स के लिए रिजर्व किया गया है.
इंसेंटिव का तरीका
योजना के तहत प्लांट, मशीनरी और उपकरण पर 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. संचालन खर्च पर भी सब्सिडी उपलब्ध होगी, जो 2025-26 के आधार वर्ष के बिक्री बढ़ोतरी पर आधारित होगी. सब्सिडी दो हिस्सों में दी जाएगी—दूसरे वर्ष 40% और पांचवें वर्ष 60%.
सीमा और संभावित लाभ
हर एक यूनिट के लिए अधिकतम इंसेंटिव बड़े यूनिट्स के लिए 50 करोड़ और छोटे यूनिट्स के लिए 25 करोड़ रुपये तय किया गया है. योजना से अनुमानित 270 किलो टन सालाना रीसाइक्लिंग क्षमता और लगभग 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल उत्पादन होगा. इस परियोजना से कुल 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और करीब 70,000 नई जॉब्स पैदा होंगी.