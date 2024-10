पड़ोसी देश को मदद करने आगे आया भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा

India Bhutan: पड़ोसी देश भूटान में UPI और रुपे कार्ड को लेकर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने भूटान को फिनटेक सहायता देने की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि भारत भूटान को फिनटेक सहायता बढ़ाएगा, क्योंकि पड़ोसी देश में यूपीआई और रुपे कार्ड लोकप्रिय हो रहे हैं.

दरअसल, भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो लेके दोरजी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए हुए हैं. इस दौरान उन्होंने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. सीतारमण ने भूटानी समकक्ष ल्योनपो लेके दोरजी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भूटान के राजा, शाही परिवार के सदस्यों और भूटान के लोगों को शुभकामनाएं दीं.

वित्त मंत्रालय ने मदद की घोषणा

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकास और समृद्धि के लिए स्थायी साझेदारी तथा साझा प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में भूटान के समर्थन को स्वीकार किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में भीम यूपीआई और रुपे कार्ड की व्यापक स्वीकृति का जिक्र किया तथा भारत और भूटान के बीच फिनटेक संपर्क को अधिक मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. दोरजी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं.

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman met H.E. Mr. Lyonpo Lekey Dorji, Finance Minister of Bhutan, in New Delhi, today.

FM Smt. @nsitharaman conveyed warm greetings to His Majesty, the King of Bhutan, the members of the Royal Family and to the people… pic.twitter.com/VUmprimOQY

