/जंग और होर्मुज संकट में इस बार नहीं होगी LPG की किल्लत! भारत ने खरीद लिया इतना गैस कि अब स्टोरेज बना मुसीबत

India LPG Gas Surplus: अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से आपने भी LPG सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी होगी. गैस के दाम से लेकर सप्लाई और बुकिंग के नियम तक बदल गए. ऐसी किल्लत फिर ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले से तैयारी कर ली है. खाड़ी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के LPG के कार्गो फंस गए थे. भारत को भारी ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने इस बार रणनीति को उलट दिया है. सरकारी तेल कंपनियों ने LPG का सरप्लस स्टॉक इकट्ठा कर लिया है.
सरकारी तेल कंपनियों ने खाड़ी युद्ध से सीख लेते हुए एलपीजी के बड़ी बुकिंग कर ली. देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) समेत तीनों सरकारी रिफाइनिंग कंपनियों ने 40,000 मीट्रिक टन प्रतिदन की बुकिंग कर ली है. जबकि देश का वास्तविक दैनिक आयात जरूरत घटकर लगभग 30,000 से 32,000 मीट्रिक टन रह गया है. यानी जितनी जरूरत हैं, तेल कंपनियां उससे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है.
दरअसल भारत ने गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो रही है. एलपीजी के जरूरी आयात में कमी आई है. तेल कंपनियों ने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में दो-तिहाई से अधिक की बढ़ोतरी कर इसे 54,000 टन रोजाना पर पहुंचा दिया है. बाद में होर्मुज तनाव कम होने के बाद इसे कम कर 40,000 टन तक कर दिया गया . इतना ही नहीं एलपीजी संकट के बीच सरकार ने पाइप्ड गैस यानी PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया. जिसकी वजह से LPG की मांग अभी पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाई है. होटल, रेस्टोरेंट,सिरेमिक टाइल बनाने जैसे बड़े-बड़े औद्योगिक उपभोक्ता, जो गैस संकट के दौरान PNG पर शिफ्ट हो गए थे, वो वापस से अब पूरी तरह से LPG पर वापस नहीं लौट पाए हैं.
अगर पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े देखें, तो जून 2026 में LPG की औसत खपत लगभग 73,000 टन प्रतिदिन रही. यही मार्च 2026 में औसतन 91,000 टन प्रतिदिन रही थी. यानी इंपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इसकी मांग में गिरावट आई है. युद्ध के दौरान तेल कंपनियों ने जरूरत से अधिक LPG गैस के ऑर्डर बुक कर लिए थे. अब ये ऑर्डर भारत पहुंच रहे हैं. हालात ये है कि अब इन गैस के स्टोरेज के लिए जगह कम पड़ रही है. जहाजों से गैस अनलोडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्हें स्टोर करने के लिए जगह नहीं है. ऐसे में जहाजों पर कार्गों लदा हुआ है. स्टोरेज टैंकर फुल होने की वजह से LPG कार्गो पर ही लदे हैं. तेल कंपनियों को जहाज मालिकों को विलंब शुल्क देना पड़ा है. कुल मिलाकर तेल और गैस कंपनियों ने जरूरत से अधिक आयात तक लिया है, जिसके लिए स्टोरेज की जगह तक नहीं है. हालांकि तेल और गैस मंत्रालय की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.