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जंग और होर्मुज संकट में इस बार नहीं होगी LPG की किल्लत! भारत ने खरीद लिया इतना गैस कि अब स्टोरेज बना मुसीबत

LPG Update: युद्ध से सीख लेते हुए भारतीय तेल कंपनियों ने जरूरत से अधिक LPG का आयात कर लिया है. आयात बढ़ा और मांग घटने से अब इन एलपीजी के स्टोरेज की दिक्कत सामने आ रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 10, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:03 PM IST
जंग और होर्मुज संकट में इस बार नहीं होगी LPG की किल्लत! भारत ने खरीद लिया इतना गैस कि अब स्टोरेज बना मुसीबत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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