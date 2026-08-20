/197 लोन मामले में इंडियाबुल्स की सफाई, कहा-पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत का कोई रोल नहीं, लोन की हुई पूरी रिकवरी

Indiabulls Loan Repay: इंडियाबुल्स हाउंसिल फाइनेंस की ओर से 197 लोन भुगतान मामले में सफाई दी गई है. कंपनी का बयान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के आधार पर मामले के स्वतंत्र सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए लोन रिकवरी से लेकर पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत के लेकर बड़ी बातें कही है.
इंडियाबुल्स ने अपनी सफाई में स्पष्ट किया है कि कंपनी की ओर से दिए गए 197 लोन की पूरी रकम को रिकवर कर लिया गया है. साथ ही कंपनी ने ब्याज और फीस के तौर पर करीब 2800 करोड़ रुपये की कमाई की है. कंपनी ने 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर सुप्रीम कोर्ट में साझा की गई स्टेटस रिपोर्ट का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ओर से दिए गए सभी लोन्स का भुगतान किया जा चुका है. कंपनी ने DLF, वाटिका ग्रुप, चोरडिया ग्रुप, आम्रपाली और
अमेरी कॉर्प समूह को करीब 197 लोन दिए थे. जिसपर देय ब्याज का भुगतान पूरी तरह किया जा चुका है. कंपनी को इन 5 ग्रुप्स से 11073 करोड़ रुपए की रकम मिली है.
कंपनी ने इंडियाबुल्स हाउंसिल के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत को लेकर भी बड़ी बात कही है. कंपनी ने कहा है कि इन लोन्स के लिए समीर गहलोत को किसी भी तरह की रकम नहीं मिली थी. कोई पैसा घुमा-फिराकर नहीं मिला था. वहीं EOW ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि जिस वक्त ये लोन दिए गए थे, समीर गहलोत न तो क्रेडिट कमेटी के सदस्य थे और न ही लोन आवंटित करने में उनकी कोई भूमिका थी. कंपनी की ओर से दिए गए सभी 197 लोन उस समय के सीईओ की अध्यक्षता वाली क्रेडिट कमेटी द्वारा पास किए गए थे. साल 2023 से समीर कंपनी के प्रमोटर भी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को ईडी (ED) की ओर से लगाए गए सभी 6 मामलों की स्वतंत्र जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई को दिल्ली पुलिस के EOW की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दी है, उनमें भी CBI नए सिरे से तथ्यों की समीक्षा कर सकती है. ED ने इंडियाबुल्स की ओर से दिए गए लोन्स मामले में कथित तौर पर फंड डायवर्जन, लोन एवरग्रीनिंग, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और शेयर प्राइस में हेरफेर को लेकर आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने सीबीआई को इन मामलों की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है.