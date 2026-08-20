/Indiabulls को बड़ी राहत! 197 पुराने लोन पूरे चुकाए, ₹2,800 करोड़ की कमाई, SC की जांच के आदेश पर दी सफाई

Indiabulls on Loan Repay: इंडियाबुल्स लिमिटेड ने 197 लोन मामले में बड़ा अपडेट साझा करते हुए कहा कि लोन की पूरी रकम चुकाई जा चुकी है और 2,800 करोड़ की कमाई भी हुई है. मंगलवार को दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंडियाबुल्स ने कहा कि सभी पांच ने उधारकर्ता समूहों को दिए गए सभी लोन पूरी तरह चुकाए जा चुके हैं . बता दें कि 11 अगस्त की EOW रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियाबुल्स की इन लोन पर कुल 8,267.9 करोड़ रुपये की रकम को मंजूरी मिली थी, जिसके एवज में कंपनी को 11,073.8 करोड़ की ग्रॉस रिकवरी हुई.
Indiabulls ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आई EOW की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रखी है. कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके 197 पुराने लोन अकाउंट की रिकवरी हो चुकी है.लोन पीरियड के दौरान कंपनी को ब्याज और फीस से 2,800 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है. बता दें कि DLF, Vatika, Chordia और Americorp ग्रुप से जुड़े मामलों में ये विवाद चल रहा था, जिसपर अब कंपनी ने स्पष्ट कर दिया गहै कति उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है. कंपनी ने कहा है कि सेबी और National Housing Bank की जांच में भी फंड डायवर्जन या किसी वित्तीय हेरफेर के सबूत नहीं मिले हैं.