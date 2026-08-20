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Indiabulls को बड़ी राहत! 197 पुराने लोन पूरे चुकाए, ₹2,800 करोड़ की कमाई, SC की जांच के आदेश पर दी सफाई

इंडियाबुल्स लिमिटेड ने 197 लोन मामले में बड़ा अपडेट साझा करते हुए कहा कि लोन की पूरी रकम चुकाई जा चुकी है और 2,800 करोड़ की कमाई भी हुई है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 20, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:15 AM IST
Indiabulls को बड़ी राहत! 197 पुराने लोन पूरे चुकाए, ₹2,800 करोड़ की कमाई, SC की जांच के आदेश पर दी सफाई

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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