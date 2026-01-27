India–EU Trade Deal: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' से 140 करोड़ भारतीयों के खजाने में क्या आएगा? कितना गेम चेंजर साबित होगी ये डील

India–EU Trade Deal : भारत और यूरोपीयन यूनियन (India-EU) ने मंगलवार यानी 27 जनवरी 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगा दी है. इस डील को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (Mother of all Deals) भी कहा जा रहा है. अब भारत और EU दोनों के बीच आर्थिक संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा. 18 साल की लंबी बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है. ये डील दो दशकों से ज्यादा समय तक बातचीत और 2022 से फिर से शुरू हुई बातचीत के बाद फाइनल हुई है. इसकी घोषणा 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने की है. इस समझौते का समय महत्वपूर्ण है. ये आक्रामक टैरिफ नीतियों, कमजोर सप्लाई चेन और लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में नए सिरे से उथल-पुथल के बीच आया है.

इंडिया-EU डील दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच नियमों पर आधारित व्यापार और गहरे आर्थिक सहयोग के पक्ष में एक मजबूत संकेत देता है. भारत और EU चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं. ये दोनों मिलकर वैश्विक GDP का 25% और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं.

6.4 लाख करोड़ रुपये का फायदा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया कि देश के कई राज्य इस समझौते के प्रमुख लाभार्थी होंगे. इसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये के निर्यात को एक ही व्यापार फ्रेमवर्क के तहत 27 EU बाजारों तक पहुंच मिलेगी. भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों को बधाई देना चाहता हूं. ये FTA से कहीं ज्यादा है. ये गहन साझेदारी और भारत-EU के बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ आकर बेहतर भविष्य के लिए काम करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. ये यात्रा भारत और EU के बीच रणनीतिक साझेदारी में गेम चेंजर और परिवर्तनकारी है.

किन-किन राज्यों को होगा फायदा?

गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों को विनिर्माण, कृषि और निर्यात क्षेत्रों में अपनी ताकत को देखते हुए महत्वपूर्ण फायदा मिलने की उम्मीद है.

कब लागू होगा FTA?

नई दिल्ली में भारत-ईयू FTA पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए एक संतुलित, निष्पक्ष और फायदे का सौदा' बताया. उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि इस FTA पर मुख्य काम फरवरी 2025 में उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्तों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद शुरू हुआ. यह यूरोपीय संघ और भारत की सरकारों का एक सामूहिक प्रयास रहा है, जिन्होंने मिलकर और सहयोग से काम किया. आत्मविश्वास से बातचीत की और भारत के साथ-साथ यूरोप में उद्योग के सभी वर्गों के लिए एक संतुलित, निष्पक्ष और फायदे का सौदा वाला मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए साझा हितों पर ध्यान केंद्रित किया.

'एक शानदार समझौता'

गोयल ने कहा, हर समझौता अपने आप में खास होता है और यह एक शानदार समझौता है. जैसा कि हमने आज बात की इसे फास्ट-ट्रैक आधार पर कानूनी जांच के लिए भेजा जाएगा और साथ ही 24 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम इस कैलेंडर वर्ष 2026 के अंदर इस समझौते के लागू होने का जश्न मना पाएंगे.'

'रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं'

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि यूरोपीय नेताओं की ऐतिहासिक यात्रा से कई अहम रणनीतिक नतीजे निकले हैं. मिसरी ने कहा कि ये नतीजे स्वभाव से बहुत रणनीतिक हैं. पिछले एक दशक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं की यात्रा ऐतिहासिक थी.

किस सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा?

FTA से टेक्सटाइल और कपड़ों, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्लास्टिक और रबर, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, चाय, मसाले और कृषि उत्पादों सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में पहुंच बढ़ने की उम्मीद है.

टेक्सटाइल और कपड़े : 100% टैरिफ पर जीरो ड्यूटी लगेगी. इससे $263 बिलियन के टेक्सटाइल बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और इससे भारतीय निर्यातकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और लाखों बुनकरों को सशक्त बनाया जाएगा.

चमड़ा और जूते: टैरिफ 17% से घटाकर जीरो कर दिया गया है. इससे भारत $100 बिलियन के चमड़ा और शू मार्केट का लाभ उठा सकेगा और आगरा, कानपुर, कोल्हापुर और रानीपेट जैसे क्लस्टर को फिर से मदद मिलेगी.

रत्न और आभूषण: $79 बिलियन के प्रीमियम बाजार तक 100% ड्यूटी-फ्री पहुंच, जिससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के हब को फायदा होगा.

MSME, नौकरियां और ‘मेक इन इंडिया’

इस समझौते से EU बाजारों तक पहुंच का विस्तार करके और भारतीय फर्मों को इंटीग्रेट करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को महत्वपूर्ण रूप से समर्थन मिलने की उम्मीद है. इससे महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और पेशेवरों के लिए नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है.

व्यापार के आंकड़े और आगे का रास्ता

EU भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है. 2024-25 में वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन डॉलर) था, जिसमें भारतीय निर्यात 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन डॉलर) और आयात 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन डॉलर) था. सर्विसेज में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन डॉलर) तक पहुंच गया था. भारत-EU FTA भारत का 22वां व्यापार समझौता बन गया है.