Air India Loss: इंड‍ियन एयरलाइंस को प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 (FY25) के दौरान भारी नुकसान हुआ है. टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और उसकी सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. नागरिक उड्डन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संसद में दी गई जानकारी में बताया क‍ि दोनों एयरलाइंस को मिलाकर 9,568 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एयर इंडिया को 3,890 करोड़ रुपये और एयर इंडिया एक्सप्रेस को 5,678.2 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है.

सबसे ज्‍यादा क‍िस एयरलाइन को हुआ नुकसान

प‍िछले कई साल से मुनाफे में रहने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) इस बार घाटे में चली गई. अब यह सोचने वाली बात है क‍ि हर साल प्रॉफ‍िट में रहने वाली एयरलाइन को इस बार सबसे ज्‍यादा नुकसान क्‍यों हुआ? दूसरी तरफ नई एयरलाइन अकासा एयर (Akasa Air) को 1,983.4 करोड़ रुपये और स्पाइसजेट को 58.1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने 7,587.5 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट कमाया. इस कारण इंड‍िगो का मार्केट में दबदबा बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरलाइंस पर लगातार बढ़ रहा लोन का बोझ

शुरुआती आंकड़ों से यही सामने आया है क‍ि भारतीय एयरलाइंस पर लोन का बोझ लगातार बढ़ रहा है. एयर इंडिया (Air India) का लोन 26,879.6 करोड़ रुपये और इंडिगो का कर्ज 67,088.4 करोड़ रुपये है. इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) का लोन 617.5 करोड़ रुपये, अकासा एयर का 78.5 करोड़ रुपये और स्पाइसजेट का 886 करोड़ रुपये है. इस ह‍िसाब से सबसे कम कर्ज अकासा एयर पर ही है.

मंत्री मोहोल ने बताया कि 1994 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट खत्म होने के बाद एयरलाइंस अपने फाइनेंश‍ियल और ऑपरेशंस से जुड़े फैसले खुद लेती हैं. सरकार केवल 2016 की नेशनल स‍िव‍िल एव‍िएशन पॉल‍िसी (National Civil Aviation Policy) के तहत सब्‍स‍िड‍ियरी पॉल‍िसी बनाती हैं. इसके अलावा UDAN जैसी योजनाएं रीजनल रूट पर उड़ान भरने वाली एयरलाइंस को फाइनेंश‍ियल मदद देती हैं.

हालांकि डोमेस्‍ट‍िक फेयर में इजाफा हुआ है. लेकिन एयरलाइंस की ब‍िगड़ती हालत चिंता का विषय है. मोहोल ने संसद में कहा कि जुलाई 2025 में एयरलाइंस की क्षमता में कोई कमी नहीं देखी गई.