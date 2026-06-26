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Crude Oil: कच्‍चे तेल के बाद इंड‍ियन बॉस्‍केट क्रूड भी आया नीचे; फ‍िर सस्‍ता क्‍यों नहीं हो रहा पेट्रोल-डीजल

Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट बनी हुई है. अब इंड‍ियन बॉस्‍केट क्रूड भी जंग से पहले के लेवल के करीब पहुंच गया है. ऐसे में घरेलू ग्राहकों को दाम में कब राहत म‍िलेगी?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:51 AM IST
Crude Oil: कच्‍चे तेल के बाद इंड‍ियन बॉस्‍केट क्रूड भी आया नीचे; फ‍िर सस्‍ता क्‍यों नहीं हो रहा पेट्रोल-डीजल
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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