Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के समझौते के बाद क्रूड ऑयल पर राहत का स‍िलस‍िला बना हुआ है. अब कच्चे तेल के दाम को लेकर एक और राहत भरी खबर आई है. इंड‍ियन बॉस्‍केट क्रूड के दाम भी नीचे आए हैं, जो क‍ि घटकर 70.71 डॉलर प्रति बैरल हो गया. इंड‍ियन बॉस्‍केट क्रूड का ईरान जंग से पहले का लेवल है. क्रूड बॉस्‍टकेट में आई भारी गिरावट से देश के आयात ब‍िल में कमी आएगी और महंगाई के दबाव से काफी हद तक राहत मिलेगी. इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार और तेल कंपनियों (OMCs) की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार आएगा.