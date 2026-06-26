Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के समझौते के बाद क्रूड ऑयल पर राहत का सिलसिला बना हुआ है. अब कच्चे तेल के दाम को लेकर एक और राहत भरी खबर आई है. इंडियन बॉस्केट क्रूड के दाम भी नीचे आए हैं, जो कि घटकर 70.71 डॉलर प्रति बैरल हो गया. इंडियन बॉस्केट क्रूड का ईरान जंग से पहले का लेवल है. क्रूड बॉस्टकेट में आई भारी गिरावट से देश के आयात बिल में कमी आएगी और महंगाई के दबाव से काफी हद तक राहत मिलेगी. इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार और तेल कंपनियों (OMCs) की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार आएगा.
इंडियन बास्केट विदेशी क्रूड ऑयल का मिश्रण (ब्रेंट और ओमान-दुबई का ग्रेड) है, इसे देश की रिफाइनरियां खरीदती हैं. फरवरी के महीने में इसका एवरेज प्राइस 69 डॉलर के करीब था. लेकिन इजरायल-अमेरिका और ईरान के संघर्ष के कारण मार्च-अप्रैल में इसका दाम चढ़कर 114 डॉलर के पार चला गया था. दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रेंट क्रूड जो पश्चिम एशिया में तनाव के चरम पर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो भी अब गिरकर 74 डॉलर के निचले लेवल पर आ गया.
इस गिरावट के बाद तेल कंपनियों को भी बड़ी राहत मिली है, जो पिछले दिनों तक रोजाना करीब 700 करोड़ रुपये का घाटा झेल रही थीं. हालांकि, आम जनता को पेट्रोल-डीजल के रिटेल दाम में तुरंत किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी. इसका अहम कारण भारतीय रिफाइनरियों में सस्ती कीमत वाला तेल पहुंचने में अभी समय लगेगा. यही कारण है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल का रेट सस्ता होने में समय लग सकता है.
मिडिल ईस्ट में शांति कायम रहने की उम्मीद में क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखी जा रही है. गुरुवार को गिरकर 73 डॉलर प्रति बैरल पर आने वाले ब्रेंट क्रूड में बाद में हल्की तेजी देखी गई. लेकिन आज फिर यह 75 डॉलर प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया. गिरावट का कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का खुलना है. हालांकि, जानकारों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें अस्थिर रहेंगी. ब्रेंट क्रूड आने वाले समय में फिर से चढ़कर 80 से 90 डॉलर के दायरे में जा सकता है.
क्रूड में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार में अभी पेट्रोल-डीजल पुराने ही रेट पर बना हुआ है. सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में पेट्रोल आज 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. हालांकि, पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया था कि कम कीमत पर खरीदा गया क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने के बाद दाम घटाए जा सकते हैं.