अगले साल 15 अगस्त होगा बेहद खास, देश को मिलेगी 'बुलेट' की रफ्तार, 320km/h की रफ्तार से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

India First Bullet Train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुबंई-अहमदाबाद रूट ( Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) पर चलने का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है. अगले साल का 15 अगस्त बेहद खास होने वाला है . इसी दिन देश में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ेगी. भारत में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है. 15 अगस्त 2027 में इसकी शुरुआत होगी.
भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 में शुरू होने वाली है. मुंबई-अहमदाबादहाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला हिस्सा 2027 में शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बुलेट ट्रेन परियोजना पर निगरानी बनाए हुए हैं. रेल मंत्री के मुताबिक गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर 15 अगस्त 2027 तक ट्रेन का संचालन शुरू करने की योजना है. इसी रूट पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल और सफर के पहले चरण के दौरान बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी. इस हिस्से के शुरू होने के बाद गुजरात देश में हाई स्पीड रेल सेवा का अनुभव करने वाला पहला राज्य बनेगा.
पहले चरण में बुलेट ट्रेन 50 किमी की दूरी ही तय करेगी. जबकि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम साल2029 तक पूरा होगा. रेलवे का टारगेट इस डेडलाइन के भीतर लक्ष्य को हासिल करना है.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. यानी अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा. अभी इस दूरी तो ट्रेन से तय करने में साढ़े 5 घंटे का वक्त लग जाता है. जापानी हाई स्पीड रेल तकनीक पर आधारित इस परियोजना में एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है.
14 सितंबर 2017 को मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर की नींव रखी गई थी. इसे दिसंबर 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी और समंदर के नीचे टनल बनाए जाने के लिए मशीन पहुंचने में हुई देरी के चलते अब इसका पहला चरण (सूरत से बिलमोरा के बीच) 15 अगस्त 2027 तक शुरू होगा. यानी ये परियोजना अपने तय समय से 4 साल पीछे चल रही है. इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती मुंबई में समुद्र के नीचे बनने वाली रेल टनल है.
समंदर के नीचे करीब 7 किलोमीटर लंबा सुरंग बनना है. इसी टनल से बुलेट ट्रेन चलने वाली है. यह भारत की पहली ऐसी रेल टनल होगी, जिसमें हाई स्पीड रेल संचालन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. टनल बोरिंग मशीन (TBM) की मदद से समदंर के नीचे सुरंग की खुदाई होगी. अप्रैल में ये मशीन चीन से भारत पहुंच चुकी है. जिसके बाद अब तेज रफ्तार से टनल बोरिंग का काम शुरू हो गया है. वहीं दूसरी चुनौती एलिवेटेड का वो हिस्सा है, जहां ट्रैक को ऊंचे पिलरों पर बिछाया गया है. बुलेट रेल परियोजना में कई बड़े पुल, वायाडक्ट और अन्य आधुनिक संरचनाएं भी शामिल हैं. इसमें कुल 12 प्रमुख स्टेशन हैं.
बुलेट ट्रेन स्टेशन और रूट
महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के 4 स्टेशन है, जिसमें...
1.बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी)
2.ठाणे
3. विरार
4. बोइसर स्टेशन
गुजरात में बुलेट ट्रेन के 8 स्टेशन होंगे.
5. वापी
6. बिलिमोरा
7. सूरत
8. भरूच
9. वडोदरा
10. आनंद
11. अहमदाबाद
12. साबरमती स्टेशन
बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन रेल मंत्री ने साफ किया है कि इसे फ्लाइट टिकट से सस्ता रखा जाएगा, ताकि आम लोग आसानी से बुलेट ट्रेन का सफर कर सकें.