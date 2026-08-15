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अगले साल 15 अगस्त होगा बेहद खास, देश को मिलेगी 'बुलेट' की रफ्तार, 320km/h की रफ्तार से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: 15 अगस्त 2027 से भारत में बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी चल रही है. पहले चरण में ये ट्रेन जरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर का सफर करेगी. ट्रेन की रफ्तार से लेकर किराए, दूरी, स्टेशन , रूट की रपूरी डिटेल समझते हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 15, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:22 PM IST
अगले साल 15 अगस्त होगा बेहद खास, देश को मिलेगी 'बुलेट' की रफ्तार, 320km/h की रफ्तार से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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